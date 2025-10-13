Катки возле укрытий в Харькове – новая идея от горожан
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением обустроить зимой катки вблизи укрытий.
«Предлагаю обустроить в Харькове сезонные катки зимой вблизи укрытий или в местах, где есть возможность быстро перейти в безопасную зону во время воздушной тревоги. Это позволит жителям города безопасно отдыхать, создаст праздничную атмосферу и будет способствовать психологической разгрузке в условиях военного положения», — пишет автор петиции Алина Долбина.
Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней.
Напомним, ранее харьковчане зарегистрировали на сайте горсовета петицию с предложением вернуть в город речной трамвай. Автор отметил, что раньше он курсировал в 1996 году.
Читайте также: 30 обстрелов за неделю: под ударом были четыре района Харькова – Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Катки возле укрытий в Харькове – новая идея от горожан», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 13:43;