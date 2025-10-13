Live
Катки возле укрытий в Харькове – новая идея от горожан

Общество 13:43   13.10.2025
Виктория Яковенко
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением обустроить зимой катки вблизи укрытий.

«Предлагаю обустроить в Харькове сезонные катки зимой вблизи укрытий или в местах, где есть возможность быстро перейти в безопасную зону во время воздушной тревоги. Это позволит жителям города безопасно отдыхать, создаст праздничную атмосферу и будет способствовать психологической разгрузке в условиях военного положения», — пишет автор петиции Алина Долбина.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней.

Напомним, ранее харьковчане зарегистрировали на сайте горсовета петицию с предложением вернуть в город речной трамвай. Автор отметил, что раньше он курсировал в 1996 году.

Читайте также: 30 обстрелов за неделю: под ударом были четыре района Харькова – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
