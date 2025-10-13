30 обстрелов за неделю: под ударом были четыре района Харькова – Терехов
На прошлой неделе армия РФ обстреляла Харьков 30 раз. 28 из них – «Шахедами», остальные – авиабомбами, сообщил мэр Игорь Терехов.
В результате «прилетов» пострадал один человек.
«Самый сильный удар враг нанес по одной из наших подстанций. Также произошли взрывы на территории закрытого непромышленного предприятия. После вчерашних атак имеем новые разрушения в жилом секторе: несколько частных домов и два многоэтажных получили повреждения. Выбито около полусотни окон. По состоянию на утро практически все контуры уже закрыты, коммунальщики завершают аварийно-восстановительные работы», — отметил мэр.
Он уточнил, что Ситуационный центр зафиксировал попадания в Немышлянском, Шевченковском, Слободском и Индустриальном районах города.
«Средняя продолжительность воздушных тревог в Харькове была меньше на 54 часа (47%), чем в области. И, к сожалению, этот понедельник тоже начался со взрывов. Поэтому еще раз прошу харьковчан не игнорировать сигналы об угрозе с неба. Спускайтесь в укрытие, берегите себя и своих близких!», – обратился Терехов.
Напомним, утром по Киевскому району Харькова прилетел БпЛА, сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что под удар попало общежитие и авто. Городской голова уточнил, что пострадало общежитие, где жили переселенцы, в том числе – из Купянска. В результате попадания повреждены крыша и жилые помещения, выбито более 20 окон. Предварительно, россияне выпустили FPV-дрон.
