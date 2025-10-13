30 обстрілів за тиждень: під ударом були чотири райони Харкова – Терехов

Минулого тижня армія РФ обстріляла Харків 30 разів. 28 з них – «шахедами», решта – авіабомбами, повідомив мер Ігор Терехов.

Внаслідок «прильотів» постраждала одна людина.

«Найсильнішого удару ворог завдав по одній з наших підстанцій. Також були вибухи на території закритого непромислового підприємства. Після вчорашніх атак маємо нові руйнації в житловому секторі: кілька приватних будинків і два багатоповерхові зазнали пошкоджень. Вибито близько пів сотні вікон. Станом на ранок практично всі контури вже закриті, комунальники завершують аварійно-відновлювальні роботи», – зазначив міський голова.

Він уточнив, що загалом Ситуаційний центр зафіксував влучання в Немишлянському, Шевченківському, Слобідському та Індустріальному районах міста.

«Середня тривалість повітряних тривог у Харкові була меншою на 54 години (47%), ніж в області. І, на жаль, цей понеділок теж почався з вибухів. Тому вкотре прошу харківʼян не ігнорувати сигнали про загрозу з неба. Спускайтеся в укриття, бережіть себе і своїх близьких!», – звернувся Терехов.

Нагадаємо, вранці по Київському району Харкова прилетів БпЛА, повідомив мер Ігор Терехов. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під удар потрапив гуртожиток і авто. Міський голова уточнив, що постраждав гуртожиток, де мешкали переселенці, у тому числі – з Куп’янська. Внаслідок влучання пошкоджено дах і житлові приміщення, вибито понад 20 вікон. Попередньо, росіяни випустили FPV-дрон.