Четверо поранених, один загиблий – як минула доба на Харківщині
Вранці 13 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, які наслідки російських ударів на Харківщині.
“Внаслідок обстрілів одна людина загинула, чотири – постраждали. У м. Харків постраждав 42-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 65-річний чоловік: у с. Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка. Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у с. Благодатівка Куп’янської громади 11 жовтня”, – повідомив начальник ХОВА.
Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили двома КАБами по Немишлянському і Слобідському районах Харкова, а також трьома БпЛА – по Шевченківському. Крім того, по регіону “прилетіло”:
- три КАБ;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- три fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено підприємство, скління у багатоповерхівці, господарські будівлі, у Куп’янському районі під ударом опинився приватний будинок та авто.
“В Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (м. Ізюм); у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка)“, – додав Синєгубов.
