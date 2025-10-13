Четверо поранених, один загиблий – як минула доба на Харківщині

Вранці 13 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, які наслідки російських ударів на Харківщині.

“Внаслідок обстрілів одна людина загинула, чотири – постраждали. У м. Харків постраждав 42-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 65-річний чоловік: у с. Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка. Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у с. Благодатівка Куп’янської громади 11 жовтня”, – повідомив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили двома КАБами по Немишлянському і Слобідському районах Харкова, а також трьома БпЛА – по Шевченківському. Крім того, по регіону “прилетіло”:

три КАБ;

три БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

три fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено підприємство, скління у багатоповерхівці, господарські будівлі, у Куп’янському районі під ударом опинився приватний будинок та авто.

“В Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль (м. Ізюм); у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка)“, – додав Синєгубов.