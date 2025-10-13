Четверо раненых, один погибший – как прошли сутки на Харьковщине
Утром 13 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, каковы последствия российских ударов на Харьковщине.
«В результате обстрелов один человек погиб, четыре – пострадали. В г. Харьков пострадал 42-летний мужчина; в г. Купянск погибла 49-летняя женщина, пострадал 63-летний мужчина; в г. Изюм пострадал 65-летний мужчина; в с. Світанок Новопокровской громады пострадала 76-летняя женщина. Также к медикам обратился 67-летний мужчина, пострадавший в с. Благодатовка Купянской громады 11 октября», – сообщил начальник ХОВА.
Он также напомнил, что накануне россияне ударили двумя КАБами по Немышлянскому и Слободскому районам Харькова, а также тремя БпЛА – по Шевченковскому. Кроме того, по региону «прилетело»:
- три КАБ;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- три fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харькове повреждено предприятие, остекление в многоэтажке, хозпостройки, в Купянском районе под ударом оказался частный дом и авто.
«В Изюмском районе поврежден магазин, автомобиль (г. Изюм); в Богодуховском районе повреждены два частных дома (с. Клинова-Новоселовка)», – добавил Синегубов.
