Четверо раненых, один погибший – как прошли сутки на Харьковщине

Утром 13 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, каковы последствия российских ударов на Харьковщине.

«В результате обстрелов один человек погиб, четыре – пострадали. В г. Харьков пострадал 42-летний мужчина; в г. Купянск погибла 49-летняя женщина, пострадал 63-летний мужчина; в г. Изюм пострадал 65-летний мужчина; в с. Світанок Новопокровской громады пострадала 76-летняя женщина. Также к медикам обратился 67-летний мужчина, пострадавший в с. Благодатовка Купянской громады 11 октября», – сообщил начальник ХОВА.

Он также напомнил, что накануне россияне ударили двумя КАБами по Немышлянскому и Слободскому районам Харькова, а также тремя БпЛА – по Шевченковскому. Кроме того, по региону «прилетело»:

три КАБ;

три БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

три fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харькове повреждено предприятие, остекление в многоэтажке, хозпостройки, в Купянском районе под ударом оказался частный дом и авто.

«В Изюмском районе поврежден магазин, автомобиль (г. Изюм); в Богодуховском районе повреждены два частных дома (с. Клинова-Новоселовка)», – добавил Синегубов.