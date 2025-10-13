На севере опять напряженно – где атаковали ВС РФ

Утром 13 октября Генштаб ВСУ проинформировал, где и сколько раз пытались порваться ВС РФ на Харьковщине.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 23 атаки в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – враг штурмовал позиции украинских защитников шесть раз. Бои шли возле Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 управляемых бомб. Кроме того, осуществил 5436 обстрелов, из них 83 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях оккупантов.