Украинские защитники успешно контратаковали на Купянском направлении – ISW
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в целом ситуация на фронте в Харьковской области стабильная. Продвижения РФ не зафиксировали.
Согласно геолокационным видеозаписям, недавно украинские войска контратаковали на Купянском направлении. Таким образом, СОУ смогли отбить часть территорий на западе от Радьковки – населенным пункт расположен на севере от Купянска. Кроме того, российский блогер сообщил, что ВСУ контратаковали в Купянске.
«11 и 12 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки и в направлении Болоховки и Колодязного; к северу от Купянска вблизи Западного и в направлении Кутьковки; к востоку от Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки», – передают эксперты.
Тем временем ситуация на других направлениях Харьковщины – неизменна. В Институте изучения войны также писали о боях на Великобурлукском направлении возле Хатнего, Мелового, Отрадного и Обуховки.
«Российский блогер утверждал, что российские войска недавно продемонстрировали увеличение дальности поражения планирующими бомбами, поразив неопределенную цель вблизи Волчанска с расстояния от 90 до 100 километров от точки запуска», – отметили аналитики.
13 октября 2025 в 07:13