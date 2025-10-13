Live
Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW

Україна 07:13   13.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), загалом ситуація на фронті в Харківській області стабільна. Просування РФ не зафіксували. 

Згідно з геолокаційними відеозаписами, нещодавно українські війська контратакували на Куп’янському напрямку. Таким чином, СОУ змогли відбити частину територій на заході від Радьківки – населений пункт розташований на півночі від Куп’янська. Крім того, російський блогер повідомив, що ЗСУ контратакували у Куп’янську.

“11 і 12 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки і в напрямку Болохівки і Колодязного; на північ від Куп’янська поблизу Западного і в напрямку Кутьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки”, – передають експерти.

Тим часом ситуація на інших напрямках Харківщини – незмінна. В Інституті вивчення війни також писали про бої на Великобурлуцькому напрямку біля Хатнього, Мілового, Одрадного та Обухівки.

“Російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно продемонстрували збільшення дальності ураження плануючими бомбами, вразивши невизначену ціль поблизу Вовчанська з відстані від 90 до 100 кілометрів від точки запуску”, – зазначили аналітики.

Читайте також: Де росіяни просунулися на Харківщині – DeepState

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
