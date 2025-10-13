Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), загалом ситуація на фронті в Харківській області стабільна. Просування РФ не зафіксували.
Згідно з геолокаційними відеозаписами, нещодавно українські війська контратакували на Куп’янському напрямку. Таким чином, СОУ змогли відбити частину територій на заході від Радьківки – населений пункт розташований на півночі від Куп’янська. Крім того, російський блогер повідомив, що ЗСУ контратакували у Куп’янську.
“11 і 12 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки і в напрямку Болохівки і Колодязного; на північ від Куп’янська поблизу Западного і в напрямку Кутьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки”, – передають експерти.
Тим часом ситуація на інших напрямках Харківщини – незмінна. В Інституті вивчення війни також писали про бої на Великобурлуцькому напрямку біля Хатнього, Мілового, Одрадного та Обухівки.
“Російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно продемонстрували збільшення дальності ураження плануючими бомбами, вразивши невизначену ціль поблизу Вовчанська з відстані від 90 до 100 кілометрів від точки запуску”, – зазначили аналітики.
Читайте також: Де росіяни просунулися на Харківщині – DeepState
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 07:13;