Де росіяни просунулися на Харківщині – DeepState
На фронті росіяни просунулися біля трьох сіл у трьох областях, повідомив DeepState.
«Ворог просунувся поблизу Піщаного (село в Куп’янському районі Харківської області), Торського (село в Лиманському територіальному товаристві Донецької області) та Малинівки (село Пологівського району Запорізької області)», — повідомив DeepState.
Раніше стало відомо, що оператори безпілотників російського чеченського батальйону “Захід-Ахмат” та проросійського чеченського добровольчого батальйону “Шейх Мансур” (підлеглого Міністерству оборони РФ) завдають ударів по українських військах на Харківському напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2025 в 15:13