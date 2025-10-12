Де росіяни просунулися на Харківщині – DeepState

На фронті росіяни просунулися біля трьох сіл у трьох областях, повідомив DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Піщаного (село в Куп’янському районі Харківської області), Торського (село в Лиманському територіальному товаристві Донецької області) та Малинівки (село Пологівського району Запорізької області)», — повідомив DeepState.

Раніше стало відомо, що оператори безпілотників російського чеченського батальйону “Захід-Ахмат” та проросійського чеченського добровольчого батальйону “Шейх Мансур” (підлеглого Міністерству оборони РФ) завдають ударів по українських військах на Харківському напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).