Кадировці атакують позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ISW
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
10 та 11 жовтня російські війська атакували в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
Оператори безпілотників російського чеченського батальйону “Захід-Ахмат” та проросійського чеченського добровольчого батальйону “Шейх Мансур” (підлеглого Міністерству оборони РФ) завдають ударів по українських військах на Харківському напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За непідтвердженою заявою російських джерел, російські війська просунулися на захід від Синельникового, на лівому березі річки Вовча у Вовчанську та біля села Тихе.
Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Кадировці атакують позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2025 в 12:01;