Кадировці атакують позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ISW

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

10 та 11 жовтня російські війська атакували в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Оператори безпілотників російського чеченського батальйону “Захід-Ахмат” та проросійського чеченського добровольчого батальйону “Шейх Мансур” (підлеглого Міністерству оборони РФ) завдають ударів по українських військах на Харківському напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За непідтвердженою заявою російських джерел, російські війська просунулися на захід від Синельникового, на лівому березі річки Вовча у Вовчанську та біля села Тихе.