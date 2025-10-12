Live
Кадировці атакують позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ISW

Фронт 12:01   12.10.2025
Оксана Якушко
Кадировці атакують позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ISW

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

10 та 11 жовтня російські війська атакували в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Оператори безпілотників російського чеченського батальйону “Захід-Ахмат” та проросійського чеченського добровольчого батальйону “Шейх Мансур” (підлеглого Міністерству оборони РФ) завдають ударів по українських військах на Харківському напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За непідтвердженою заявою російських джерел, російські війська просунулися на захід від Синельникового, на лівому березі річки Вовча у Вовчанську та біля села Тихе.

Автор: Оксана Якушко
