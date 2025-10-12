Live
Кадыровцы атакуют позиции ВСУ на Харьковском направлении – ISW

Фронт 12:01   12.10.2025
Оксана Якушко
Кадыровцы атакуют позиции ВСУ на Харьковском направлении – ISW Фото: ISW

О ситуации на фронте Харьковской области сообщает Институт изучения войны (ISW).

10 и 11 октября российские войска атаковали в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

Операторы беспилотников российского чеченского батальона «Запад-Ахмат» и пророссийского чеченского добровольческого батальона «Шейх Мансур» (подчиненного Министерству обороны РФ) наносят удары по украинским войскам на Харьковском направлении, сообщает Институт изучения войны (ISW).

По неподтвержденному заявлению российских источников, российские войска продвинулись к западу от Синельниково, на левом берегу реки Волчья в Волчанске и около села Тихое.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: столкновение машин произошло вечером (фото)

Автор: Оксана Якушко
