Где россияне продвинулись на Харьковщине – DeepState

Фронт 15:13   12.10.2025
Оксана Якушко
Где россияне продвинулись на Харьковщине – DeepState

На фронте россияне продвинулись возле трех сел в трех областях, сообщил DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Песчаного (село в Купянском районе Харьковской области), Торского (село в Лиманском территориальном обществе Донецкой области) и Малиновки (село Пологовского района Запорожской области)», — сообщил DeepState.

Ранее стало известно, что операторы беспилотников российского чеченского батальона «Запад-Ахмат» и пророссийского чеченского добровольческого батальона «Шейх Мансур» (подчиненного Министерству обороны РФ) наносят удары по украинским войскам на Харьковском направлении, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области

Автор: Оксана Якушко
