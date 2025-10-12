Где россияне продвинулись на Харьковщине – DeepState

На фронте россияне продвинулись возле трех сел в трех областях, сообщил DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Песчаного (село в Купянском районе Харьковской области), Торского (село в Лиманском территориальном обществе Донецкой области) и Малиновки (село Пологовского района Запорожской области)», — сообщил DeepState.

Ранее стало известно, что операторы беспилотников российского чеченского батальона «Запад-Ахмат» и пророссийского чеченского добровольческого батальона «Шейх Мансур» (подчиненного Министерству обороны РФ) наносят удары по украинским войскам на Харьковском направлении, сообщает Институт изучения войны (ISW).