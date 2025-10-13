На півночі знову напружено – де атакували ЗС РФ
Вранці 13 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, де та скільки разів намагалися порватись ЗС РФ на Харківщині.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 23 атаки в районі Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському – ворог штурмував позиції українських захисників шість разів. Бої точилися біля Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Також Генштаб оновив інформацію про втрати окупантів.
Читайте також: Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі знову напружено – де атакували ЗС РФ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 08:10;