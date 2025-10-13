На півночі знову напружено – де атакували ЗС РФ

Вранці 13 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, де та скільки разів намагалися порватись ЗС РФ на Харківщині.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 23 атаки в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – ворог штурмував позиції українських захисників шість разів. Бої точилися біля Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати окупантів.