Ковзанки біля укриттів у Харкові – нова ідея від містян
На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати взимку ковзанки поблизу укриттів.
«Пропоную облаштувати в Харкові сезонні ковзанкові майданчики взимку поблизу укриттів або в місцях, де є можливість швидко перейти у безпечну зону під час повітряної тривоги. Це дозволить мешканцям міста безпечно відпочивати, створить святкову атмосферу та сприятиме психологічному розвантаженню в умовах воєнного стану», – пише авторка петиції Аліна Долбіна.
Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів.
Нагадаємо, раніше харків’яни зареєстрували на сайті міськради петицію з пропозицією повернути до міста річковий трамвай. Автор зазначив, що раніше він курсував у 1996 році.
Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 13:43