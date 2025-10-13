Live
Ковзанки біля укриттів у Харкові – нова ідея від містян

Суспільство 13:43   13.10.2025
Вікторія Яковенко
На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати взимку ковзанки поблизу укриттів.

«Пропоную облаштувати в Харкові сезонні ковзанкові майданчики взимку поблизу укриттів або в місцях, де є можливість швидко перейти у безпечну зону під час повітряної тривоги. Це дозволить мешканцям міста безпечно відпочивати, створить святкову атмосферу та сприятиме психологічному розвантаженню в умовах воєнного стану», – пише авторка петиції Аліна Долбіна.

Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів.

Нагадаємо, раніше харків’яни зареєстрували на сайті міськради петицію з пропозицією повернути до міста річковий трамвай. Автор зазначив, що раніше він курсував у 1996 році.

Читайте також: 30 обстрілів за тиждень: під ударом були чотири райони Харкова – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
