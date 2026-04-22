Укрытия в парках Харькова просят установить мэрию

Установить бетонные конструкции в ключевых зонах отдыха города — с такой инициативой обратился в горсовет харьковчанин Илья Букатич. Соответствующую петицию он создал на сайте мэрии.

«Территории парков являются зонами повышенного риска, поскольку во время объявления сигнала «Воздушная тревога» граждане не имеют физической возможности вовремя добраться до ближайшего укрытия. Территории парковых зон города уже многократно становились местами попаданий. В целях создания безопасной среды для жителей и гостей города высказываем просьбы обеспечить установку бетонных защитных конструкций на территориях парков», — написал автор петиции.

Он предложил применить в парках такие же бетонные сооружения, как ранее установили на остановках общественного транспорта в городе. Автор петиции также предложил свой топ-6 парков и зон отдыха, в которых укрытия наиболее необходимы:

Центральный парк;

Сад им. Т. Г. Шевченко;

Харьковский зоопарк;

Саржин Яр;

Молодежный парк;

Парк Победы.

«Приоритетной должна быть установка защитных сооружений рядом с детскими площадками, так как родители с маленькими детьми обладают ограниченной способностью быстро передвигаться», — высказал мнение Илья Букатич.

Отметим, наиболее часто под российскими ударами оказывается Центральный парк Харькова. Во время массированного налета «шахедов» 3 апреля БпЛА ударил по дороге рядом с Центральным парком, убив водителей и пассажиров.