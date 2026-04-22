Укриття в парках Харкова просять встановити мерію

Встановити бетонні конструкції у ключових зонах відпочинку міста – з такою ініціативою звернувся до міськради харків’янин Ілля Букатич. Відповідну петицію він створив на сайті мерії.

“Території парків є зонами підвищеного ризику, оскільки під час оголошення сигналу “Повітряна тривога” громадяни не мають фізичної можливості вчасно дістатися до найближчого укриття. Території паркових зон міста вже багаторазово ставали місцями влучань. З метою створення безпечного середовища для жителів та гостей міста висловлюємо прохання забезпечити встановлення бетонних захисних конструкцій на територіях парків”, – написав автор петиції.

Він запропонував застосувати в парках такі самі бетонні споруди, як ті, що раніше встановили на зупинках громадського транспорту в місті. Автор петиції також запропонував свій топ-6 парків та зон відпочинку, в яких укриття найбільш необхідні:

Центральний парк;

Сад ім. Т. Г. Шевченка;

Харківський зоопарк;

Саржин Яр;

Молодіжний парк;

Парк Перемоги.

“Пріоритетним має бути встановлення захисних споруд поруч із дитячими майданчиками, тому що батьки з малими дітьми мають обмежену здатність швидко пересуватися”, – висловив думку Ілля Букатич.

Зазначимо, що найчастіше під російськими ударами опиняється Центральний парк Харкова. Під час масованого нальоту “шахедів” 3 квітня БпЛА вдарив по дорозі поряд із Центральним парком, вбивши водіїв і пасажирів.