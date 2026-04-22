Укриття в парках Харкова просять встановити мерію
Встановити бетонні конструкції у ключових зонах відпочинку міста – з такою ініціативою звернувся до міськради харків’янин Ілля Букатич. Відповідну петицію він створив на сайті мерії.
“Території парків є зонами підвищеного ризику, оскільки під час оголошення сигналу “Повітряна тривога” громадяни не мають фізичної можливості вчасно дістатися до найближчого укриття. Території паркових зон міста вже багаторазово ставали місцями влучань. З метою створення безпечного середовища для жителів та гостей міста висловлюємо прохання забезпечити встановлення бетонних захисних конструкцій на територіях парків”, – написав автор петиції.
Він запропонував застосувати в парках такі самі бетонні споруди, як ті, що раніше встановили на зупинках громадського транспорту в місті. Автор петиції також запропонував свій топ-6 парків та зон відпочинку, в яких укриття найбільш необхідні:
- Центральний парк;
- Сад ім. Т. Г. Шевченка;
- Харківський зоопарк;
- Саржин Яр;
- Молодіжний парк;
- Парк Перемоги.
“Пріоритетним має бути встановлення захисних споруд поруч із дитячими майданчиками, тому що батьки з малими дітьми мають обмежену здатність швидко пересуватися”, – висловив думку Ілля Букатич.
Читайте також: У Саржиному Яру демонтували годинник – причина
Зазначимо, що найчастіше під російськими ударами опиняється Центральний парк Харкова. Під час масованого нальоту “шахедів” 3 квітня БпЛА вдарив по дорозі поряд із Центральним парком, вбивши водіїв і пасажирів.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, парки, петиція, укриття;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 10:14;