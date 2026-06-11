Солнечные батареи установили на крыше больницы на Харьковщине (видео)
Оборудование позволит обеспечить бесперебойную работу хирургии и реанимации больницы. Поставили его бельгийцы, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
«В рамках проекта «Луч надежды» в заведении установлена солнечная электростанция мощностью 100 кВт. Это позволит обеспечить бесперебойное питание критически важной медицинской инфраструктуры, в частности, хирургического и реанимационного оборудования. К тому же, установленные мощности позволяют экономить до 30% на оплате электроэнергии», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Видео: Денис Шмыгаль/Telegram
Проект, который упомянул Шмыгаль, Украина реализует при поддержке Европейского союза. Он обеспечивает энергетическую независимость больниц с помощью установки солнечных станций. Подобное оборудование планируют установить в 500 медучреждениях. Сотня проектов — на разных стадиях реализации. В 2026 году собственной генерацией уже обеспечили 14 больниц.
«Договорились передать Харьковской областной клинической больнице мощный накопитель электроэнергии емкостью 1200 кВт/ч. Это повысит устойчивость и автономность больницы, а также позволит существенно экономить дизель зимой в случае работы на дизельных генераторах», — также проинформировал министр энергетики.
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Напомним, 11 июня Денис Шмыгаль в Харьковской области также проверил, как идет восстановление объектов энергетики, которые россияне разбили обстрелами за зиму. Параллельно на объектах устанавливают защиту.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Денис Шмыгаль, лікарня, новости Харькова, солнечные панели, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 19:39;