Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста

Суспільство 14:56   27.03.2026
Вікторія Яковенко
Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста Фото ілюстративне/ Greenworks

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з проханням обмежити, а також розглянути можливість повністю заборонити використання повітродувок у місті.

“З метою покращення якості життя мешканців Харкова прошу: встановити обмеження на використання повітродувок, зокрема: заборону використання у ранковий час (до 8:00); обмеження використання у житлових зонах; передбачити поетапну відмову від бензинових повітродувок; розглянути можливість повної заборони використання повітродувок у межах житлової забудови; запровадити альтернативні методи прибирання, зокрема вологе прибирання; забезпечити контроль за дотриманням зазначених вимог”, – пише авторка петиції Катерина Степаненко.

Вона вважає, що це рішення знизить рівень шумового та пилового забруднення міста та підвищить якість життя харків’ян.

Петицію опублікували 23 березня, вона вже набрала 185 голосів з 5000 потрібних.

Читайте також: Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)
Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)
27.03.2026, 15:23
Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста
Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста
27.03.2026, 14:56
Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)
Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)
27.03.2026, 14:18
Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік
Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік
27.03.2026, 13:15
Порятунок собак з палаючого будинку в Харкові: Бім у важкому стані (фото)
Порятунок собак з палаючого будинку в Харкові: Бім у важкому стані (фото)
27.03.2026, 13:39
У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників
У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників
27.03.2026, 11:58

Новини за темою:

27.03.2026
Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)
27.03.2026
За тиждень у Харкові люди застрягли у ліфтах майже 150 разів – мерія
25.03.2026
Два трамваї змінять маршрути в четвер у Харкові через обрізку дерев
25.03.2026
Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку БпЛА, повідомили у мерії
19.03.2026
Літнім канікулам бути. Уроки в Харкові триватимуть до 1 червня – офіційно


Якщо вам цікава новина: «Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 14:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з проханням обмежити, а також розглянути можливість повністю заборонити використання повітродувок у місті.".