Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста
На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з проханням обмежити, а також розглянути можливість повністю заборонити використання повітродувок у місті.
“З метою покращення якості життя мешканців Харкова прошу: встановити обмеження на використання повітродувок, зокрема: заборону використання у ранковий час (до 8:00); обмеження використання у житлових зонах; передбачити поетапну відмову від бензинових повітродувок; розглянути можливість повної заборони використання повітродувок у межах житлової забудови; запровадити альтернативні методи прибирання, зокрема вологе прибирання; забезпечити контроль за дотриманням зазначених вимог”, – пише авторка петиції Катерина Степаненко.
Вона вважає, що це рішення знизить рівень шумового та пилового забруднення міста та підвищить якість життя харків’ян.
Петицію опублікували 23 березня, вона вже набрала 185 голосів з 5000 потрібних.
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 14:56;