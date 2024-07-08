«Сложный день для украинцев». Элина Свитолина не сдержала слез на Уимблдоне

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина, вышедшая сегодня в четвертьфинал Уимблдона, расплакалась во время послематчевого интервью в прямом эфире, сообщает Setanta Sports Ukraine.

Сегодня Элина Свитолина обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:2, 6:1. На игру украинская теннисистка вышла с черной лентой в знак траура по жертвам российских ракетных ударов по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску и Покровску в это утро.

«Несомненно, это была хорошая игра. Но это был трудный день для украинцев. Было не так-то просто сосредоточиться на игре. С самого утра было очень тяжело читать новости, выходить на корт – очень тяжело. Так что я рада, что сыграла и одержала победу», – прокомментировала матч Свитолина.