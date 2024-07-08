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«Сложный день для украинцев». Элина Свитолина не сдержала слез на Уимблдоне

Мир 18:40   08.07.2024
Оксана Якушко
«Сложный день для украинцев». Элина Свитолина не сдержала слез на Уимблдоне Скриншот

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина, вышедшая сегодня в четвертьфинал Уимблдона, расплакалась во время послематчевого интервью в прямом эфире, сообщает Setanta Sports Ukraine. 

Сегодня Элина Свитолина обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:2, 6:1. На игру украинская теннисистка вышла с черной лентой в знак траура по жертвам российских ракетных ударов по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску и Покровску в это утро.

«Несомненно, это была хорошая игра. Но это был трудный день для украинцев. Было не так-то просто сосредоточиться на игре. С самого утра было очень тяжело читать новости, выходить на корт – очень тяжело. Так что я рада, что сыграла и одержала победу», – прокомментировала матч Свитолина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 18:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина, вышедшая сегодня в четвертьфинал Уимблдона, расплакалась во время послематчевого интервью в прямом эфире, сообщает Setanta Sports Ukraine. ".