Теннисистка Свитолина и писатель Жадан поддержали харьковскую бригаду «Хартия»
Для поддержки украинской армии объединились звезды – топовая мировая теннисистка Элина Свитолина и рок-н-рольщик от литературы Сергей Жадан встретились, чтобы помочь 13-й бригаде НГУ «Хартия».
Они начали эстафету парных донатов для большого сбора на РЭБ/РЭР для «Хартии» «С Новыми силами».
«С первых дней полномасштабной войны я поддерживаю добровольческое подразделение — 13 Бригаду Национальной гвардии Украины «Хартия», основанное патриотами Харькова. Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие ребята, низкий поклон вам. Освободительная борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто защищает нас! Только вместе мы сможем победить», — призвала Свитолина.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бригада, писатель, Сергей Жадан, теннисистка, хартия, Харьков, Элина Свитолина;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 18:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для поддержки украинской армии объединились звезды – топовая мировая теннисистка Элина Свитолина и рок-н-рольщик от литературы Сергей Жадан встретились, чтобы помочь 13-й бригаде НГУ «Хартия».".