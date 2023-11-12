Теннисистка Свитолина и писатель Жадан поддержали харьковскую бригаду «Хартия»

Для поддержки украинской армии объединились звезды – топовая мировая теннисистка Элина Свитолина и рок-н-рольщик от литературы Сергей Жадан встретились, чтобы помочь 13-й бригаде НГУ «Хартия».

Они начали эстафету парных донатов для большого сбора на РЭБ/РЭР для «Хартии» «С Новыми силами».

«С первых дней полномасштабной войны я поддерживаю добровольческое подразделение — 13 Бригаду Национальной гвардии Украины «Хартия», основанное патриотами Харькова. Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие ребята, низкий поклон вам. Освободительная борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто защищает нас! Только вместе мы сможем победить», — призвала Свитолина.