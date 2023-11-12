Тенісистка Світоліна і письменник Жадан підтримали харківську бригаду «Хартія»

Для підтримки української армії об’єдналися зірки – топова світова тенісистка Еліна Світоліна і рок-н-рольщик від літератури Сергій Жадан зустрілися, щоб допомогти 13-й бригаді НГУ «Хартія».

Вони розпочали естафету парних донатів для великого збору на РЕБ/РЕР для «Хартії» «З Новими силами».

«Від перших днів повномасштабної війни я підтримую добровольчий підрозділ 13 Бригада Національної гвардії України «Хартія», який був заснований патріотами Харкова. Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопці та дівчата, низький уклін вам. Визвольна боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає! Тільки разом ми зможемо перемогти», – закликала Світоліна.