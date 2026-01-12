Сьогодні 12 січня 2026: яке свято та день в історії

12 січня 1628 року народився казкар Шарль Перро, у 1907-му – український конструктор космічних кораблів Сергій Корольов, а в 1909-му – художниця Марія Приймаченко. У 1554-му коронували Баїннауна – нового імператора Таунгу (або монарха Бірми), який перетворив цю державу на найбільшу в історії імперію Південно-Східної Азії. У 1967-му вперше в історії кріонували (глибоко заморозили) тіло людини. У 1972-му КДБ провів в Україні масові арешти дисидентів. У 1998-му 19 країн ЄС підписали протокол про заборону клонування людини.

Свята та пам’ятні дати 12 січня

12 січня в Україні – День українського політв’язня.

У світі – День наполегливої роботи.

Другий понеділок січня – це День без глютену та День чистого робочого столу.

Також сьогодні: День дотримання новорічних обіцянок, День гарячого чаю, День марципана, День гирі, Міжнародний день “поцілунок для рудого”, День курки карі.

12 січня в історії

12 січня 1554 року коронували Баїннауна – нового імператора Таунгу (або короля Бірми), який перетворив цю державу на найбільшу в історії імперію Південно-Східної Азії. Докладніше.

12 січня 1628 року народився французький письменник Шарль Перро, відомий у всьому світі насамперед завдяки своїм казкам.

Саме він написав книги “Попелюшка”, “Спляча красуня”, “Червона шапочка”, “Хлопчик-мізинчик”, “Кіт у чоботях”, “Синя Борода” та інші. При цьому сюжети Перро сам не вигадував – він літературно опрацював народні казки та видав їх у 1697 році в книзі “Казки матінки моєї Гуски, або ж історії та оповідки минулих часів з повчальними висновками”. Протягом століть це було найпопулярніше дитяче видання у Європі. В оригіналі деякі казки мали інші назви – наприклад, “Спляча красуня” була “Красунею із зачарованого лісу”.

Хоча Шарль Перро зараз відомий саме як дитячий письменник, свого часу він був досить помітним державним діячем – служив під керівництвом Жана Батиста Кольбера, міністра фінансів короля Людовика XIV. У письменника була юридична освіта, він брав участь у створенні французької Академії наук та відновленні Академії живопису. Крім того, Перро вплинув на архітектуру французьких палаців – Лувру та Версаля. Так, Шарль скористався зв’язками з Кольбером, щоб просунути свого брата Клода до групи проєктувальників, котрі створювали нову частину Лувру – колонаду. А згодом давав поради особисто королеві Людовику з приводу його улюбленого дітища – Версаля.

“У 1669 році Перро порадив Людовику XIV включити 39 фонтанів, кожен з яких представляв би одну з байок Езопа, до лабіринту в садах Версаля. Роботи виконувалися між 1672 і 1677 роками. Струмені води, що виривалися з ротів тварин, були задумані так, щоб створювати враження розмови між істотами. Поруч із кожним фонтаном була табличка з підписом і чотиривіршем, написаним поетом Ісааком де Бенсерадом. Перро створив путівник по лабіринту “Лабіринт Версаля”, який надрукували в королівській друкарні в Парижі в 1677 році та проілюстрований Себастьяном ле Клерком”, – пише англомовна Вікіпедія.

Свій вплив у державних справах (а також – свою щойно призначену пенсію) Перро втратив разом зі смертю Кольбера. На той момент письменнику було вже за 50. Він дожив до 75 років. В останні роки життя перейшов до написання епічної поезії.

12 січня 1907 року в Житомирі народився видатний конструктор космічних кораблів Сергій Корольов, який першим у світі відправив людину до космосу. Докладніше.

12 січня 1909 року на Київщині народилася художниця Марія Примаченко – відома не весь світ представниця “наївного мистецтва”. Докладніше.

12 січня 1967 року вперше в історії кріонували (глибоко заморозили) тіло людини. Докладніше.

12 січня 1972 року КДБ провів в Україні серію арештів дисидентів. Докладніше.

12 січня 1998 року 19 країн ЄС підписали “Додатковий протокол про заборону клонування людини до Конвенції Ради Європи “Про права людини та біомедицину” 1997 року”. Докладніше.

12 січня 2010 року на Гаїті сталися два масштабні землетруси, які зруйнували та пошкодили значну частину будівель і спричинили загибель 100 тисяч людей. Ще 3 млн людей постраждали. Збитки від землетрусу оцінили на суму близько 9 млрд доларів.

Церковне свято 12 січня

12 січня вшановують пам’ять мучениці Тетяни та з нею в Римі замучених. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 12 січня погода ясна та морозна, то урожай цього року буде гарний.

Якщо небо зоряне – весна прийде рано.

Сніг 12 січня – до дощового літа, а хуртовина – до великого врожаю хліба.

Що не можна робити 12 січня

Не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати та прати.

Не можна відмовляти в милостині й допомозі.