Элина Свитолина победила первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах выбила первую ракетку мира, польку Игу Свёнтек, и во второй раз в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, сообщило sport.ua. За место в финале украинка будет играть против чешки Вондроушовой, которая одолела 4 ракетку мира Пегулу.

Это седьмая победа в карьере украинки над первой ракеткой мира.

Элина Свитолина победила первую ракетку мира польку Игу Свёнтек в тяжелом бою за 2 часа и 53 минуты.

С самого начала матча Свёнтек завладела преимуществом, сразу сделав брейк. Ига мощно давила на заднюю линию, Элина использовала свое умение играть от защиты, но полька качественно обрабатывала мячи, уверенно играла у сетки и доминировала на корте.

У Иги была только одна проблема – второй мяч. Это и сыграло с ней злую шутку. Первая ракетка мира вела 5:3 (30:0) на приёме в первом сете, но сначала не смогла принять на партию, а затем посыпалась и подача. В результате Свитолина выиграла 4 гейма подряд, сделав крутой камбек и оставив за собой 1-й сет.

В первой партии Свёнтек 12 раз подала вторым мячом и выиграла всего 1 пойнт (8%)!

Казалось бы, очень напряженный матч, Ига – первая ракетка, Элина старше польки на 8 лет, и физически украинка могла просесть, и психологически тоже, ведь Свитолина потеряла супершанс выиграть матч.

Однако не все так просто. Что было в третьем сете – уже история. Элина совсем не просела по игре, летала по корту, дожимала Игу и не боялась рисковать. Это принесло свои плоды. После напряженного 2-го гейма на подаче Эли игра полностью перешла под контроль украинки. Свитолина выиграла 5 гейма подряд со счета 0:1, а затем за 5:2 подала на матч!

Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam и во второй раз на Уимблдоне (US Open 2019, Уимблдон 2019, 2023).

В настоящее время Элина находится на 27-й позиции в Live-рейтинге WTA. После окончания травяного мейджора Свитолина снова станет первой ракеткой Украины.

Свитолина в 7-й раз обыграла первую ракетку мира. Лидерам рейтинга WTA украинка проиграла 6 раз (3 поражения от Сирены Уильямс и 3 от Эшли Барти).

В 1/2 финала травяного мейджора Элина сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.