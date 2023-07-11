Элина Свитолина победила первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах выбила первую ракетку мира, польку Игу Свёнтек, и во второй раз в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, сообщило sport.ua. За место в финале украинка будет играть против чешки Вондроушовой, которая одолела 4 ракетку мира Пегулу.
Это седьмая победа в карьере украинки над первой ракеткой мира.
Элина Свитолина победила первую ракетку мира польку Игу Свёнтек в тяжелом бою за 2 часа и 53 минуты.
С самого начала матча Свёнтек завладела преимуществом, сразу сделав брейк. Ига мощно давила на заднюю линию, Элина использовала свое умение играть от защиты, но полька качественно обрабатывала мячи, уверенно играла у сетки и доминировала на корте.
У Иги была только одна проблема – второй мяч. Это и сыграло с ней злую шутку. Первая ракетка мира вела 5:3 (30:0) на приёме в первом сете, но сначала не смогла принять на партию, а затем посыпалась и подача. В результате Свитолина выиграла 4 гейма подряд, сделав крутой камбек и оставив за собой 1-й сет.
В первой партии Свёнтек 12 раз подала вторым мячом и выиграла всего 1 пойнт (8%)!
Казалось бы, очень напряженный матч, Ига – первая ракетка, Элина старше польки на 8 лет, и физически украинка могла просесть, и психологически тоже, ведь Свитолина потеряла супершанс выиграть матч.
Однако не все так просто. Что было в третьем сете – уже история. Элина совсем не просела по игре, летала по корту, дожимала Игу и не боялась рисковать. Это принесло свои плоды. После напряженного 2-го гейма на подаче Эли игра полностью перешла под контроль украинки. Свитолина выиграла 5 гейма подряд со счета 0:1, а затем за 5:2 подала на матч!
Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam и во второй раз на Уимблдоне (US Open 2019, Уимблдон 2019, 2023).
В настоящее время Элина находится на 27-й позиции в Live-рейтинге WTA. После окончания травяного мейджора Свитолина снова станет первой ракеткой Украины.
Свитолина в 7-й раз обыграла первую ракетку мира. Лидерам рейтинга WTA украинка проиграла 6 раз (3 поражения от Сирены Уильямс и 3 от Эшли Барти).
В 1/2 финала травяного мейджора Элина сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.
Читайте также: Свитолина обыграла “непроходимую” соперницу и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Новости по теме:
Вы читали новость: «Элина Свитолина победила первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 19:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах выбила первую ракетку мира, польку Игу Швентек, и во второй раз в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, сообщило sport.ua. За место в финале украинка будет играть против чешки Вондроушовой, которая одолела 4 ракетку мира Пегулу.".