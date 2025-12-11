Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории

11 декабря 2009 года состоялся первый релиз игры «Angry Birds». В 1936-м отрекся от престола король Великобритании Эдуард VIII, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. В 1988-м разбился самолет «Ил-76», летевший на помощь жертвам землетрясения в Армении. В 1917-м ночью силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве. В 1914-м россияне арестовали Михаила Грушевского. В 1843-м родился Роберт Кох. В 1792-м начался суд над королем Людовиком XVI.

Праздники и памятные даты 11 декабря

11 декабря в Украине – День памяти евреев Крыма и крымчаков, погибших в годы Второй мировой войны.

В мире – Всемирный день больного бронхиальной астмой.

Также сегодня: Международный день гор, День основания детского фонда ООН ЮНИСЕФ, Международный день танго, День калейдоскопа, День приложений.

11 декабря в истории

11 декабря 1792 года во Франции начался суд над арестованным монархом – королем Людовиком XVI, закончившийся для него гильотиной. Подробнее.

11 декабря 1843 года родился Роберт Кох, немецкий микробиолог и Нобелевский лауреат. Он открыл возбудитель туберкулеза, а также бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. Подробнее.

11 декабря 1914 года российская имперская полиция в Киеве арестовала Михаила Грушевского – будущего председателя Центральной Рады УНР. Подробнее.

11 декабря 1917 года силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве. Подробнее.

11 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Подробнее.

11 декабря 1988 года вблизи Ленинакана (сейчас Гюмри) в Армении разбился самолет Ил-76. На борту находились девять членов экипажа и 69 пассажиров — военнослужащих, вызванных из запаса для участия в ликвидации последствий Спитакского землетрясения. Подробнее.

11 декабря 2009 года состоялся первый релиз игры «Angry Birds». Игра вначале стала доступна в магазине мобильных приложений «App Store», а позже – на других платформах как для мобильных телефонов и планшетов, так и для игры на компьютерах и ноутбуках. Главный дизайнер и разработчик игры – Яакко Иисало. Права на нее принадлежат финской компании – разработчику игр «Rovio Entertainment». В то время компания была стартапом, начавшимся с успеха трех студентов Хельсинкского университета. Они еще в 2003 году победили в конкурсе по разработке мобильных игр. Свою первую успешную игру «King of the Cabbage World» они продали компании «Sumea», и в переименованном виде она стала очень успешной. Поэтому троица основала собственную компанию и нашла инвестора, сделавшего ставку на их стартап. Но о масштабном финансировании все равно речь не шла. Впрочем, до Angry Birds компания разработала несколько десятков различных игровых приложений.

В 2009 году компания была почти на грани банкротства — у них были деньги на разработку одной игры. Яакко Иисало был единственным дизайнером. Но этого хватило. Игроки пришли в восторг от забавных злых птиц, которые становятся снарядами для рогатки и сбивают конструкции из странных зеленых свиней.

<br />

Кстати, в первой версии дизайна никакой рогатки не было. Разработчики планировали, что птицы, когда игрок прикасается к ним, будут просто подпрыгивать и атаковать «свиные конструкции». Но при попытке тестировать эту идею на знакомых авторы увидели, что люди часто не понимают, что нужно делать. Именно так возникла рогатка – знакомый и понятный каждому «хулиганский механизм». Что касается выбора «идеологического врага» птиц – зеленых свиней – это тоже интересная история. В 2009 году мир охватила паника из-за свиного гриппа – эта информационная волна сменила предыдущую, касающуюся птичьего гриппа. Так что противопоставление птиц и свиней сформировалось из этого неожиданного ассоциативного ряда.

Игра стремительно стала вирусной и разрослась в целую вселенную, где уже есть мультсериалы, полнометражные мультфильмы, тематические парки и многочисленные игрушки. Angry Birds входит в список самых кассовых медиафраншиз. По данным на 2025 год, ориентировочный общий доход от нее уже составил – $9,54 млрд долларов США (возглавляют список со значительным отрывом Покемоны, Микки Маус и Винни-Пух). В начале 2019 года все игры Angry Birds, вышедшие до октября 2014 года, убрали из магазинов приложений. Rovio ссылалась на устаревшие технологии в них. Но впоследствии под давлением фанатов компания воспроизвела оригинальную версию игры – на платформы в 2022 году вышла Rovio Classics: Angry Birds.

Церковный праздник 11 декабря

11 декабря чтят память преподобного Даниила Столпника. Подробнее.

Народные приметы

Если 11 декабря на улице плюсовая температура, скоро будут заморозки.

Если снег выпал ночью – будет лежать, а если пошел днем – скоро растает.

Холодный и сухой день – к жаркому и сухому лету.

Что нельзя делать 11 декабря

Нельзя заниматься домашними делами после заката.

Нельзя ходить на охоту и рыбалку.

Нельзя ничего выносить из дома.