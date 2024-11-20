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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 «положила» интернет в Харькове

Общество 22:09   20.11.2024
Оксана Якушко
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 «положила» интернет в Харькове Изображение: S.T.A.L.K.E.R. 2

О снижении скорости интернета по всем направлениям в Харькове сообщил один из провайдеров.

S.T.A.L.K.E.R. 2, вышедший сегодня в 18:00, повлиял на скорость интернета из-за массового скачивания игры.

«В настоящее время наблюдается временное снижение скорости интернета по всем направлениям. Это связано с повышенной нагрузкой на каналы из-за массового интереса к выходу игры «S.T.A.L.K.E.R.»», — сообщили в Triolan Гагаринский.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 22:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О снижении скорости интернета по всем направлениям в Харькове сообщил один из провайдеров.".