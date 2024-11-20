Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 «положила» интернет в Харькове
Изображение: S.T.A.L.K.E.R. 2
О снижении скорости интернета по всем направлениям в Харькове сообщил один из провайдеров.
S.T.A.L.K.E.R. 2, вышедший сегодня в 18:00, повлиял на скорость интернета из-за массового скачивания игры.
«В настоящее время наблюдается временное снижение скорости интернета по всем направлениям. Это связано с повышенной нагрузкой на каналы из-за массового интереса к выходу игры «S.T.A.L.K.E.R.»», — сообщили в Triolan Гагаринский.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: S.T.A.L.K.E.R. 2, игра, интернет, провайдер, скорость интернета, Триолан, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 22:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О снижении скорости интернета по всем направлениям в Харькове сообщил один из провайдеров.".