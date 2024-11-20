Украина ударила дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ

ВСУ впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным целям на территории РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Удары с использованием ракет Storm Shadow одобрили в ответ на развертывание РФ северокорейских войск в войне против Украины. Правительство Великобритании расценило этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер намекнул на тактику Великобритании после того, как Украина запустила американские ракеты, передает The Times.

Сэр Кейр Стармер находился на полпути через Атлантику по пути на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, когда появились неожиданные новости, что уходящий президент Джо Байден санкционировал использование ракет ATACMS большой дальности по целям в РФ.

Премьер-министр и его самые высокопоставленные помощники, собравшиеся в передней части самолета, уже знали о решении Байдена, принятом тремя днями ранее, но они не были готовы к тому, что новость просочится так скоро.

Поскольку на саммит премьер-министра сопровождали журналисты, Даунинг-стрит понимала, что им придется высказать свое мнение о том, могут ли ракеты Storm Shadow британского производства также использоваться против целей в России.

На высоте 35 000 футов приняли решение, что Стармеру следует воздержаться от публичных заявлений и воспользоваться отсутствием официального подтверждения со стороны Белого дома, чтобы как можно меньше говорить о намерениях Великобритании.

В частном порядке высокопоставленный правительственный источник сказал, что позиция Стармера на самом деле была простой — он хочет позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным для своей самообороны. За кулисами Британия уже несколько месяцев оказывала давление на США по этому вопросу.

Стармер сказал это в первые дни своего премьерства во время одной из своих первых зарубежных поездок, попав в заголовки новостей в Великобритании, Украине и России. «Украина должна сама решать, как развернуть [их] в оборонительных целях», — сказал он.

Решение далеко не простое, поскольку оно зависило от разрешения США, которые предоставляют навигационные данные, позволяющие ракетам лететь низко над землей на расстояние до 240 км.

США изначально не разрешали использовать свои технологии для ракет Storm Shadow в РФ, поскольку были обеспокоены дальнейшей эскалацией конфликта. Но пПереломный момент» наступил, когда РФ втянула в конфликт северокорейских солдат, что расценили как «серьезную эскалацию».

Союзники Стармера утверждают, что ракеты Storm Shadow не изменят исход войны на Украине и на самом деле являются лишь одной из многих систем вооружения.

Бывший министр обороны от Консервативной партии Бен Уоллес заявил, что использование ракет Storm Shadow станет «мощным сигналом», но предположил, что решение Германии разрешить использование своих ракет большой дальности Taurus на Украине может иметь более важное значение.

Месяцы обсуждений привели к тому, что элемент неожиданности исчез.

Ранее подход Великобритании заключался в том, чтобы объявлять о развертывании Storm Shadows после их использования на поле боя, чтобы максимизировать их эффективность.

Источник на Даунинг-стрит заявил: «Есть очень веские оперативные причины, по которым нам нужно быть осторожными в своих словах. Последнее, чего мы хотим, — это предоставить Путину стратегическое преимущество на поле боя».

Тем не менее, к утру вторника Стармер начал отбрасывать осторожность, намекая, что это лишь вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow могут быть использованы на Украине.

«Мы должны гарантировать, что Украина будет иметь необходимо для победы в этой войне», — сказал он. «[Но] я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что, если я это сделаю, победителем будет только один, и это будет Путин».

Высокопоставленные источники в правительстве заявили, что изменение формулировок Стармером было преднамеренным, и намекнули, что предыдущие возражения против использования Storm Shadows американцы теперь сняли.

Это подход, который зеркально отражают украинцы. После сообщений об изменении политики США Зеленский заявил «такие вещи не объявляют».

«Ракеты скажут сами за себя», — добавил он.