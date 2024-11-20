Україна вдарила далекобійними британськими ракетами Storm Shadow по РФ – ЗМІ

ЗСУ вперше використали британські крилаті ракети Storm Shadow по військових цілях на території РФ, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

Удари з використанням ракет Storm Shadow схвалили у відповідь на розгортання РФ північнокорейських військ у війні проти України. Уряд Великобританії розцінив цей крок Москви як ескалацію конфлікту.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер натякнув на тактику Великої Британії після того, як Україна запустила американські ракети, передає The Times.

Сер Кейр Стармер перебував на півдорозі через Атлантику шляхом на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро, коли з’явилися несподівані новини, що президент Джо Байден, що йде, санкціонував використання ракет ATACMS великої дальності по цілях у РФ.

Прем’єр-міністр і його найвищі помічники, що зібралися в передній частині літака, вже знали про рішення Байдена, ухвалене трьома днями раніше, але вони не були готові до того, що новина розлетиться так швидко.

Оскільки на саміт прем’єр-міністра супроводжували журналісти, Даунінг-стріт розуміла, що їм доведеться висловити свою думку про те, чи зможуть ракети Storm Shadow британського виробництва також використовувати проти цілей у РФ.

На висоті 35 000 футів ухвалили рішення, що Стармеру слід утриматися від публічних заяв і скористатися відсутністю офіційного підтвердження з боку Білого дому, щоб якнайменше говорити про наміри Великобританії.

В приватному порядку високопосадове урядове джерело сказало, що позиція Стармера насправді була простою — він хоче дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібну для своєї самооборони. За лаштунками Британія вже кілька місяців чинила тиск на США з цього питання.

Стармер сказав це в перші дні свого прем’єрства під час однієї зі своїх перших закордонних поїздок, потрапивши до заголовків новин у Великій Британії, Україні та РФ. «Україна має сама вирішувати, як розгорнути [їх] з оборонною метою», — сказав він.

Рішення далеко не просте, оскільки воно залежало від дозволу США, які надають навігаційні дані, що дозволяють ракетам летіти низько над землею на відстань до 240 км.

США спочатку не дозволяли використовувати свої технології для ракет Storm Shadow у РФ, оскільки були стурбовані подальшою ескалацією конфлікту. Але «переломний момент» настав, коли РФ втягнула у конфлікт північнокорейських солдатів, що розцінили як «серйозну ескалацію».

Союзники Стармера стверджують, що ракети Storm Shadow не змінять результату війни в Україні та насправді є лише однією з багатьох систем озброєння.

Колишній міністр оборони від Консервативної партії Бен Воллес заявив, що використання ракет Storm Shadow стане «потужним сигналом», але припустив, що рішення Німеччини дозволити використання своїх ракет великої дальності Taurus в Україні може мати важливіше значення.

Місяці обговорень призвели до того, що елемент раптовості зник.

Раніше підхід Великобританії полягав у тому, щоб оголошувати про розгортання Storm Shadows уже після їхнього використання на полі бою, щоб максимізувати їхню ефективність.

Джерело на Даунінг-стріт заявило: «Є дуже вагомі оперативні причини, з яких нам потрібно бути обережними у своїх словах. Останнє, чого ми хочемо, це надати Путіну стратегічну перевагу на полі бою».

Проте на ранок вівторка Стармер почав відкидати обережність, натякаючи, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow можуть бути використані Україною.

“Ми повинні гарантувати, що Україна матиме необхідне для перемоги у цій війні”, – сказав він. «[Але] я не збираюся вдаватися до оперативних питань, тому що, якщо я це зроблю, переможцем буде лише один, і це буде Путін».

Високопоставлені джерела в уряді заявили, що зміна формулювань Стармером була навмисною і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadows американці тепер зняли.

Це підхід, який дзеркально дублюють українці. Після повідомлень про зміну політики США Володимир Зеленський заявив, що такі речі не оголошують.

“Ракети скажуть самі за себе”, – додав він.