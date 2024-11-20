Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 «поклала» інтернет у Харкові

Про зниження швидкості інтернету на усіх напрямках у Харкові повідомив один із провайдерів.

S.T.A.L.K.E.R. 2, що вийшов о 18:00, вплинув на швидкість інтернету через масове завантаження гри.

«Наразі спостерігається тимчасове зниження швидкості інтернету на всіх напрямках. Це пов’язано з підвищеним навантаженням на канали через масовий інтерес до виходу гри “S.T.A.L.K.E.R.”», – повідомили у Triolan Гагарінський.