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Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 «поклала» інтернет у Харкові

Суспільство 22:09   20.11.2024
Оксана Якушко
Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 «поклала» інтернет у Харкові

Про зниження швидкості інтернету на усіх напрямках у Харкові повідомив один із провайдерів.

S.T.A.L.K.E.R. 2, що вийшов о 18:00, вплинув на швидкість інтернету через масове завантаження гри.

«Наразі спостерігається тимчасове зниження швидкості інтернету на всіх напрямках. Це пов’язано з підвищеним навантаженням на канали через масовий інтерес до виходу гри “S.T.A.L.K.E.R.”», – повідомили у Triolan Гагарінський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 22:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зниження швидкості інтернету на усіх напрямках у Харкові повідомив один із провайдерів.".