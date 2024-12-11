Сегодня 11 декабря: какой праздник и день в истории

11 декабря 1792 года начался суд над королем Людовиком XVI. В 1843-м родился Роберт Кох. В 1914-м россияне арестовали Михаила Грушевского. В 1917-м ночью силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве. В 1936-м отрекся от престола король Великобритании Эдуард VIII, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. В 1988-м разбился самолет «Ил-76», летевший на помощь жертвам землетрясения в Армении.

Праздники и памятные даты 11 декабря

11 декабря в Украине – День памяти евреев Крыма и крымчаков, погибших в годы Второй мировой войны.

В мире – Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой.

Также сегодня: Международный день танго, День основания детского фонда ООН UNICEF, День «Кольца лапши», День праздничной еды для нуждающихся животных.

11 декабря в истории

11 декабря 1792 года во Франции начался суд над арестованным монархом – королем Людовиком XVI, закончившийся для него гильотиной. Подробнее.

11 декабря 1843 года родился Роберт Кох, немецкий микробиолог и Нобелевский лауреат. Он открыл возбудитель туберкулеза, а также бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. Подробнее.

11 декабря 1914 года российская имперская полиция в Киеве арестовала Михаила Грушевского – будущего председателя Центральной Рады УНР.

В Киев Грушевский вернулся незадолго до ареста — с территории Австро-Венгрии, которая воевала с Российской империей. До того порядка десяти лет ученый жил преимущественно в Киеве, переселившись туда изо Львова. Во Львове Грушевский жил с 1894 по 1906 год. Он активно участвовал в деятельности Научного общества им. Шевченко и читал общий курс истории Украины в местном университете. А в Киев вернулся на волне первой попытки революции в Российской империи (1905-1907 годов).

«После российской революции 1905–1907 годов он фактически «переключает внимание» на Россию. Все меньше бывает во Львове и все больше – в Киеве. Даже покупает землю и строит там немалое здание в центре города. Именно в Киеве Грушевский занимается общественной деятельностью, которая имела целью «сделать осознанными украинцев», печатается в украинских изданиях. Надеялся, что Россия со временем демократизируется и превратится в федеративное государство», — пишет в колонке для «Радио Свобода» украинский философ и писатель, профессор, председатель Ученого совета Национального университета «Острожская академия» Петр Кралюк.

В дни начала Первой мировой войны Грушевский находился на отдыхе в гуцульской деревне Криворовня. Друзья и коллеги предлагали ему оставаться на территории, входившей в состав Австро-Венгрии. Но историк принял другое решение: через третьи страны 5 декабря 1914 года он вернулся в Киев.

«С политической точки зрения это был неразумный шаг. Российские власти сразу арестовали Грушевского, сослав его в Симбирск, где он не мог себя реализовывать ни как политик, ни как ученый», — пишет Петр Кралюк о последствиях веры Грушевского в «демократизацию» России.

Как позже выяснилось, приказ по губернскому жандармскому управлению о заключении Грушевского издали еще в первые дни войны. Обвинили ученого в «австрофильстве, шпионаже и причастности к созданию Легиона Украинских сечевых стрелков». Вернуться домой он смог уже после Февральской революции. А пока он был в дороге в Киев, Грушевского заочно избрали главой Украинской Центральной Рады.

11 декабря 1917 года силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве. Подробнее.

11 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Подробнее.

11 декабря 1988 года вблизи Ленинакана (сейчас Гюмри) в Армении разбился самолет Ил-76. На борту находились девять членов экипажа и 69 пассажиров — военнослужащих, вызванных из запаса для участия в ликвидации последствий Спитакского землетрясения. Подробнее.

Церковный праздник 11 декабря

11 декабря чтят память преподобного Даниила Столпника. Подробнее.

Народные приметы

Если 11 декабря на улице плюсовая температура, скоро будут заморозки.

Если снег выпал ночью – будет лежать, а если пошел днем – скоро растает.

Холодный и сухой день – к жаркому и сухому лету.

Что нельзя делать 11 декабря

Нельзя заниматься домашними делами после заката.

Нельзя ходить на охоту и рыбалку.

Нельзя ничего выносить из дома.