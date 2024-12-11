Сьогодні 11 грудня: яке свято та день в історії

11 грудня 1792 року почався суд над королем Людовиком XVI. У 1843-му народився Роберт Кох. У 1914-му росіяни заарештували Михайла Грушевського. У 1917-му вночі сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві. У 1936-му зрікся престолу король Великої Британії Едуард VIII, щоб одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Сімпсон. У 1988-му розбився літак “Іл-76”, який летів на допомогу жертвам землетрусу у Вірменії.

Свята та пам’ятні дати 11 грудня

11 грудня в Україні – День пам’яті євреїв Криму та кримчаків, які загинули в роки Другої світової війни.

У світі – Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.

Також сьогодні: Міжнародний день танго, День заснування дитячого фонду ООН UNICEF, День “Кільця локшини”, День святкової їжі для нужденних тварин.

11 грудня в історії

11 грудня 1792 року у Франції розпочався суд над заарештованим монархом – королем Людовіком XVI, який закінчився для нього гільйотиною. Докладніше.

11 грудня 1843 року народився Роберт Кох, німецький мікробіолог та Нобелівський лауреат. Він відкрив збудник туберкульозу, а також бацилу сибірки та холерний вібріон. Докладніше.

11 грудня 1914 року російська імперська поліція в Києві заарештувала Михайла Грушевського – майбутнього голову Центральної Ради УНР.

До Києва Грушевський повернувся незадовго до арешту – з території Австро-Угорщини, яка воювала з Російською імперією. До того близько десяти років вчений жив переважно в Києві, переселившись туди зі Львова. У Львові Грушевський жив із 1894 по 1906 рік. Він брав активну участь у діяльності Наукового товариства ім. Шевченка та читав спільний курс історії України в місцевому університеті. До Києва повернувся на хвилі першої спроби революції в Російській імперії (1905-1907 років).

“Після російської революції 1905–1907 років він фактично “перемикає увагу” на Росію. Все менше буває у Львові й все більше – в Києві. Навіть купує землю й будує там чималий будинок у центрі міста. Саме в Києві Грушевський займається громадською діяльністю, яка мала на меті “усвідомити українців”, друкується в українських виданнях. Сподівався, що Росія з часом демократизується й перетвориться на федеративну державу”, – пише в колонці для “Радіо Свобода” український філософ і письменник, професор, голова Вченої ради Національного університету “Острозька академія” Петро Кралюк.

У дні початку Першої світової Грушевський знаходився на відпочинку в гуцульському селі Криворівня. Друзі та колеги пропонували йому залишатися на території, що входила до складу Австро-Угорщини.

“З політичного погляду це був нерозумний крок. Російська влада відразу арештувала Грушевського, заславши його в Симбірськ, де він не міг себе реалізовувати ні як політик, ні як вчений”, – пише Петро Кралюк про наслідки віри Грушевського в “демократизацію” Росії.

Як пізніше з’ясувалося, наказ з губернського жандармського управління про ув’язнення Грушевського видали ще в перші дні війни. Звинуватили вченого в “австрофільстві, шпигунстві та причетності до створення Легіону українських січових стрільців”. Повернутись додому він зміг уже після Лютневої революції. А доки він був у дорозі до Києва, Грушевського заочно обрали головою Української Центральної Ради.

11 грудня 1917 року сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві. Докладніше.

11 грудня 1936 року король Великої Британії Едуард VIII зрікся престолу, щоб одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Сімпсон. Докладніше.

11 грудня 1988 поблизу Ленінакана (зараз Ґюмрі) у Вірменії розбився літак Іл-76. На борту було дев’ять членів екіпажу та 69 пасажирів – військовослужбовців, яких викликали з запасу задля участі в ліквідації наслідків Спітакського землетрусу. Докладніше.

Церковне свято 11 грудня

11 грудня вшановують пам’ять преподобного Даниїла Стовпника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 11 грудня на вулиці плюсова температура, то скоро будуть заморозки.

Якщо сніг випав уночі – лежатиме, а якщо пішов удень – скоро розтане.

Холодний і сухий день – до спекотного та сухого літа.

Що не можна робити 11 грудня

Не можна займатися домашніми справами після заходу сонця.

Не можна ходити на полювання та риболовлю.

Не можна нічого виносити з дому.