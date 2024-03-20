Сегодня 20 марта: какой праздник и день в истории

20 марта 1639 года родился гетман Украины Иван Мазепа. В 1815-м Наполеон вернулся в Париж, бежав из ссылки на острове Эльба. В 1854-м основали Республиканскую партию США. В 1917-м Михаила Грушевского избрали главой Украинской Центральной Рады. В 1921-м состоялся плебисцит в Верхней Силезии, на котором жители высказывались, гражданами какой страны хотят быть – Германии или Польши. В 1991-м создали Национальный банк Украины. В 2003-м союзнические войска вторглись в Ирак.

Праздники и памятные даты 20 марта

20 марта – День весеннего равноденствия и Всемирный день Земли.

Также в мире отмечают: Международный день счастья, Международный день французского языка, Всемирный день здоровья полости рта, Международный день астрологии, Международный день театров для детей и юношества.

20 марта в истории

20 марта 1639 года родился гетман Украины Иван Мазепа. Подробнее.

20 марта 1815 года Наполеон вернулся в Париж, бежав из ссылки на острове Эльба. Подробнее.

20 марта 1854 года основали Республиканскую партию США. Подробнее.

20 марта 1917 года находившегося в Москве украинского историка Михаила Грушевского заочно избрали главой Центральной Рады.

«Несомненно, по состоянию на 1917 год Михаил Грушевский был самым авторитетным политическим деятелем. Его авторитет среди украинского общества и политикума был неоспорим. В воспоминаниях неоднократно встречаем, что Грушевского называли «некоронованным королем Украины», – прокомментировал такое решение украинских деятелей сотрудник Украинского института национальной памяти Ярослав Файзулин в интервью «Радио Свобода». — Когда происходило создание Центральной Рады, возник конфликт между старшим и младшим поколением украинских деятелей, и разрешение этого конфликта участники возлагали на Грушевского. Он был политическим лидером и идейным вдохновителем деятельности Центральной Рады, именно он задавал тон украинскому движению, предлагал направления деятельности Центральной Рады, участвовал в подготовке ее важнейших документов».

Грушевский был известен в обеих частях Украины – и в австро-венгерской, и в той, что входила в состав Российской империи. Получив образование в Киеве, с 1890-х он работал во Львовском университете, участвовал в деятельности Научного общества им. Шевченко (НТШ), а с 1897-го – возглавлял его. Именно в «период Грушевского» НТШ стало полноценным негосударственным аналогом Академии наук. Также в 1897-1900 годах Грушевский издал во Львове три первых тома главного труда своей жизни — «Истории Украины-Русы». Начиная с 1906-го, будущий глава УЦР смещал свою деятельность в Киев и Санкт-Петербург, где участвовал в работе украинской фракции I Государственной думы и Украинского клуба, а также редакции «Украинского вестника».

В декабре 1914-го Грушевского арестовали, обвинив в причастности к созданию Легиона украинских сечевых стрельцов, и сослали в Сибирь. Постепенно ему смягчили условия наказания и позволили переехать в Москву, но возвращаться в Украину было нельзя. В Киев Грушевский начал собираться сразу после Февральской революции. И во время этих сборов получил сообщение из украинской столицы о своем заочном избрании главой Украинской Центральной Рады. Он возглавлял Раду все время ее существования, а покинул пост после переворота, который совершил гетман Скоропадский. Во времена Директории Грушевский уже не активно участвовал в руководстве УНР. Историки акцентируют внимание: известный штамп «Грушевский – первый президент Украины» не соответствует действительности.

«Михаил Грушевский не был президентом Украины. Нет ни одного документа, подписанного Михаилом Грушевским как президентом Украины. Он был главой Центральной Рады – первым лицом УНР», — отмечает Ярослав Файзулин.

20 марта 1921 года состоялся плебисцит в Верхней Силезии – одно из политических последствий послевоенного передела мира. Процедуру плебисцита предусмотрели в Версальском мирном договоре, чтобы определить, оставить ли эту территорию в составе Германии, проигравшей Первую мировую войну, или отдать в состав восстановленной Польской республики.

Этими землями исторически (в средние века) управляли князья из польской династии. Но постепенно территории перешли под власть Габсбургов, а затем – в состав королевства Пруссия. Особенность региона заключалась в том, что он имел важное значение для всего промышленного комплекса Германии. Власти страны, на которую наложили максимально жесткие репарации, заявляли о невозможности выплатить долги в случае потери Верхней Силезии. Поэтому напряжение в вопросе статуса региона было чрезвычайным: здесь произошло три пропольских восстания (два – на этапе подготовки плебисцита и одно – сразу после него), а ветераны немецкой армии формировали «фрайкоры» (добровольческие полувоенные отряды) и терроризировали пропольских деятелей.

К участию в плебисците допустили более 1,2 млн человек. Из них 40,4% высказались за вхождение Верхней Силезии в состав Польши, а 59,5% — за то, чтобы регион остался в Германии.

Но проведение плебисцита радикально не решило вопрос статуса региона. Далее страны-победительницы начали трактовать результаты и «делить» регион между Германией и Польшей «на свой вкус». При этом единства не было: Великобритания и Италия хотели оставить наиболее значимые для промышленности территории в составе Германии, Франция же пыталась максимально ослабить немцев и отдать Польше как можно больше. На этом фоне возникло Третье силезское восстание, начались сражения между польскими и немецкими вооруженными формированиями. Поэтому спорное дело передали для решения Совету Лиги Наций. А тот принял неожиданное (ввиду результатов плебисцита) решение – передать большую часть значимой для промышленности территории региона Польской республике. При этом по площади Польша получила примерно треть территории Верхней Силезии, где проживало менее половины населения. Но именно там находились 49 из 61 шахты, все железные рудники, 22 из 37 промышленных печей, 12 из 16 цинковых и свинцовых рудников. В результате Германия потеряла 18% общенациональной добычи угля и 70% – цинка. И без того тяжелое экономическое положение страны дополнительно ухудшилось.

20 марта 1991 года Верховная Рада УССР приняла закон «О банках и банковской деятельности», которым создали Национальный банк Украины.

20 марта 2003 года союзнические войска под руководством США и Великобритании вторглись в Ирак. Подробнее.

Церковный праздник 20 марта

20 марта чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, в обители святого Саввы убитых. В VIII веке на неделе перед Вербным воскресеньем сарацины ворвались в Лавру преподобного Саввы Освященного и потребовали, чтобы монахи отдали все ценности. Но получили ответ, что в монастыре нет ценностей – только небольшие запасы пищи и старая одежда. Тогда сарацины расстреляли монахов из луков. Убили 13 человек, значительное количество получили ранения. Кельи подожгли, а незначительное количество найденного имущества похитили. При этом часть монахов выжила. Но в Великий четверг, 20 марта, сарацины напали во второй раз и начали истреблять монахов. Выживших согнали в церковь и мучили, требуя рассказать, где есть сокровища. Монахов отвели в пещеру преподобного Саввы, находившуюся в ограде монастыря, и перед входом в пещеру развели костер, в который подбрасывали навоз, чтобы заключенные задохнулись от ядовитого дыма. В пещере погибли восемнадцать человек, в том числе и преподобные Иоанн и Патрикий. Сергию отрубили голову. Сарацины пытали всех, кто еще был жив, но, ничего не добившись от них, покинули монастырь. Поздно ночью в Великую пятницу монахи, скрывшиеся от набега в горах, вернулись в Лавру, отнесли тела убитых преподобных отцов в церковь и похоронили. Грабившие Лавру варвары стали жертвой внезапной болезни и все до одного погибли, а их тела стали добычей диких зверей.

Народные приметы

Если еще не весь снег растаял, остаток марта будет холодным.

Если жаворонки уже прилетели, то скоро потеплеет.

Если дует южный ветер – лето будет теплым, если западный – грозовым.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя много и тяжело работать.

Категорически нельзя ссориться.

Лучше не начинать новых дел и не планировать поездки.