Сегодня 16 марта: какой день в истории

16 марта 2022 года армия РФ сбросила бомбы на драмтеатр в Мариуполе, а в Харькове в результате обстрелов вспыхнул рынок возле метро «Героев Труда». В 2014-м состоялся незаконный референдум в Крыму под дулами российских оккупантов. В 1994-м завершился один из самых громких скандалов в истории спорта: американскую фигуристку Тоню Хардинг лишили титула чемпионки США и пожизненно отстранили от участия в турнирах. В 1917-м в Российской империи окончательно пало самодержавие. В 1669-м гетман Демьян Многогрешный подписал Глуховские статьи.

Праздники и памятные даты 16 марта

16 марта – шестой день Масленицы. Он называется «Золовкины посиделки». В этот день замужние женщины приглашали к себе в гости молодых девушек (в том числе – сестер своих мужей), чтобы вручить подарки и накормить варениками. Вместе они гадали на будущее и веселились.

В мире: День свободы информации, День «Все, что вы делаете – это правильно», День губ, День без селфи, День квиллинга (третья суббота марта), Международный день спортивных автогонок (третья суббота марта).

16 марта в истории

16 марта 1669 года гетман Левобережной Украины Демьян Многогрешный подписал с московитами Глуховские статьи. Подробнее.

16 марта 1900 года признали официальной датой открытия Минойской цивилизации, которая считается первой европейской цивилизацией. Подробнее.

16 марта 1917 года в Киеве состоялся День праздника революции — отмечали победу Февральской революции в Российской империи. Подробнее.

16 марта 1917 года в Российской империи окончательно пало самодержавие. Взойти на престол отказался последний из представителей династии Романовых, который мог претендовать на корону – великий князь Михаил Романов. Именно в его пользу накануне отрекся за себя и своего сына старший брат — последний российский император Николай II.

Отказ Михаила стал завершением Февральской революции в Российской империи. Многовековая монархия пала за две недели. Первой ласточкой грядущих перемен была забастовка на Путиловском заводе в Петрограде, которая началась 2 марта (по старому календарю – 17 февраля). Первопричиной стала нехватка продовольствия. 8 марта забастовка охватила всю столицу. Рабочих поддержали войска Петроградского гарнизона. На демонстрациях и митингах, кроме сугубо экономических, начали раздаваться политические требования, происходили столкновения с полицией. А уже 10 марта сторону протестующих приняла Государственная Дума. Парламент, который и до этого был недоволен царским правительством, увидел в событиях шанс избавиться от «ненавистных царедворцев». Дума обратилась к Николаю II с требованием назначить новое правительство. Но последний российский император никогда не был склонен к компромиссам. И на этот раз поступил, как обычно, — вместо того, чтобы отправить в отставку правительство, попытался распустить парламент. Однако депутаты отказались «расходиться». Вместо этого назначили на 12 марта очередное заседание. Между тем, на сторону протестующих активно переходили военные. В Петрограде захватили Адмиралтейство, Охранное отделение и Петропавловскую крепость (оттуда выпустили политических заключенных).

12 марта царское правительство подало в отставку. В Думе сформировали Временный комитет. Его возглавил председатель Госдумы Михаил Родзянко. Параллельно «революционеры и улица» формировали другой, нелегитимный орган власти – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Инициатива принадлежала организаторам протестов в Петрограде (в том числе – действующим депутатам Государственной думы — меньшевикам), которых только 12 марта освободили из тюрьмы. Они прибыли в Таврический дворец, где заседала Госдума, и вместе с членами меньшевистской фракции, представителями других социалистических партий и деятелями профсоюзов образовали Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов (большевиков в нем, кстати, не было). Этот временный исполком призвал участников протестов избирать депутатов в Петроградский совет: для рабочих предусмотрели одного депутата на тысячу человек, для восставших солдат — одного на роту. Учредительное заседание этого самозванного совета провели в тот же день (и ночь). Исполком совета возглавил лидер фракции социал-демократов Николай Чхеидзе, а его заместителем стал Александр Керенский.

Во время этих событий Николай II находился за пределами Петрограда. 13 марта он получил телеграмму о полном поражении в столице лояльных правительству войск. Поэтому вместо того, чтобы возвращаться в Петроград, поехал в Псков – в штаб армий Северного фронта. Там уже военные пытались убедить императора пойти на компромисс – сформировать новое правительство, которое будет ответственно не перед ним, а перед Думой. Переговоры продолжались всю ночь, и утром 14 марта Николай согласился поделиться властью и превратить империю в конституционную монархию. Но события в Петрограде разворачивались настолько стремительно, что эти уступки уже опоздали. 15 марта главнокомандующий армиями Северного фронта Рузский сообщил Николаю, что он должен отречься от престола. Как описывали эти события свидетели, Рузский буквально заставил императора подписать уже готовый и набранный текст отречения.

Он держал Николая II за руку и повторял: «Подпишите, подпишите же. Разве вы не видите, что вам ничего другого не остается? Если вы не подпишете, я не отвечаю за вашу жизнь». Одним из аргументов, которые приводили императору, кроме вопроса его собственной безопасности, была необходимость уберечь страну от анархии и поражения в войне, которое стало бы следствием неуправляемости. В течение дня Николай принял решение отречься и за себя, и за несовершеннолетнего сына Алексея – в пользу брата Михаила. Акт отречения он передал представителям Госдумы в 23:40. В тот же день Временный комитет Думы по согласованию с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов сформировал Временное правительство, которое возглавил князь Георгий Львов (его Николай II назначил премьер-министром задним числом – уже после подписания отречения).

Последней «надеждой российского самодержавия» по состоянию на 16 марта был великий князь Михаил. Он провел переговоры с представителями Думы, которые заверили Романова, что смена Николая на Михаила на престоле народ не удовлетворит, протест снова разразится, а безопасность царской семье никто гарантировать не сможет. Поэтому Михаил подписал манифест, в котором объявил, что примет власть, если «народ выразит свою волю», а до того попросил граждан подчиниться Временному правительству.

На следующий день после своего отказа принять власть в стране Михаил Романов вернулся в Гатчину и продолжал жить там, не участвуя в политике. Однако исполнительный комитет Петросовета, принимая решение об аресте Николая Романова и его семьи (что произошло 21 марта), постановил арестовать и Михаила, но «формально объявить его лишь подданным фактическому надзору революционной армии». Бывший великий князь еще с 1917-го искал возможность уехать в Великобританию и получить там политическое убежище, но получал отказы и от Временного правительства, и от официальных лиц Британии. После Октябрьского переворота он пытался узаконить свой статус в новой реальности и даже получил официальное разрешение «о свободном проживании» как рядового гражданина республики. Однако в марте 1918-го его выслали в Пермь. А ночью с 12 на 13 июня Михаила и его друга и личного секретаря Николая Жонсона чекисты похитили из гостиницы, где они находились, вывезли в лес и застрелили. Старший брат ненадолго пережил младшего — бывшего императора Николая II с семьей расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918-го.

16 марта 1946 года в Лукьяновской тюремной больнице Киева скончался генерал-поручик армии УНР Владимир Синклер. Подробнее.

16 марта 1994 года завершился один из самых громких скандалов в истории спорта. Американскую фигуристку Тоню Хардинг лишили титула чемпионки США. Подробнее.

16 марта 2014 года состоялся незаконный референдум в Крыму под дулами российских оккупантов. Подробнее.

16 марта 2022 года в результате российских обстрелов в Харькове загорелся рынок возле метро «Героев Труда». Подробнее.

16 марта 2022 года российская армия бомбила драмтеатр в Мариуполе, где укрывались от обстрелов гражданские, в том числе дети.

Авиация сбросила на здание драмтеатра две ФАБ-500. Это сделали, несмотря на заметные даже со спутников (а тем более — с высоты полета самолетов) надписи «ДЕТИ», которые сделали на тротуарах с двух сторон здания. По оценкам очевидцев, в здании на момент бомбардировки находились до тысячи человек. А выбраться смогли около 130 человек. Они находились в бомбоубежище театра. Погибшие находились на полевой кухне возле театра или внутри здания, но не под землей.

«Взрыв разрушил здание изнутри. Количество жертв этого военного преступления российской армии до сих пор неизвестно и вряд ли будет точно установлено. Ведь оккупанты вывезли и похоронили тела погибших в братской могиле. Мариупольский городской совет еще в марте 2022 года озвучивал, что жертвами стали около 300 человек. Впоследствии в журналистских расследованиях со ссылкой на очевидцев фигурировала цифра около 600 погибших», — сообщает Украинский институт национальной памяти.

Тем временем российские оккупанты, временно контролирующие Мариуполь, делают все, чтобы скрыть свое преступление. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко неоднократно информировал о дальнейшей судьбе здания драмтеатра. Так, в апреле-мае 2022 года там разбирали завалы и вывозили тела погибших, а к концу года решили просто снести здание. По состоянию на начало февраля 2023-го от драмтеатра оставались две наружные стены, а летом там якобы происходили «восстановительные работы», суть которых Андрющенко даже не стал даже комментировать.

Церковный праздник 16 марта

16 марта — Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (это переходящий праздник, отмечают в субботу сырной седмицы). Чтят память мучеников Савина и Папы. Святой мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленном селе. Но его местонахождение открыл за две золотые монеты нищий, которому Савин до того регулярно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савина схватили и после пыток утопили в Ниле. Святой мученик Папа жил в Малой Азии во время царствования императора Максимиана. Папу судили и пытали за христианскую веру, вели на суд в сапогах с вбитыми внутрь острием гвоздями. Он умер привязанным к бесплодному дереву, которое начало плодоносить.

Народные приметы

Если 16 марта тепло, то такой же погода будет в ближайшие несколько дней.

Если реки вышли из берегов, год будет урожайным.

Если птицы купаются в лужах – к потеплению.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Нельзя разжигать огонь.

Нельзя женщинам носить тяжелые предметы.