Сегодня 16 марта: какой праздник и день в истории

16 марта 1669 года гетман Демьян Многогрешный подписал Глуховские статьи. В 1900-м открыта первая европейская цивилизация. В 1917-м в Киеве началось событие, приведшее к созданию Украинского Центральной Рады. А в 2022 в Харькове армия РФ уничтожила рынок на Героев Труда.

Праздники и памятные даты 16 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: День «Все, что вы делаете — это правильно», День квиллинга и День губ.

16 марта в истории

16 марта 1669 года гетман Левобережной Украины Демьян Многогрешный подписал с московским правительством Глуховские статьи. Они были определенной уступкой московского руководства Гетманщине, ведь упраздняли наиболее возмутительные пункты предыдущих «договоренностей» – Московских статей 1665 года. Тот договор подписывал гетман Иван Брюховецкий, обменяв волю казачества на титул боярина и землю для себя лично. Московские статьи существенно увеличили присутствие московских войск в Украине, оккупанты должны были разместиться почти во всех крупных городах, еще и питаться за счет украинцев. Также Гетманщине запрещали иметь дипломатические связи с иностранными государствами, ограничивали право свободного избрания гетмана. Глуховскими статьями московских воевод «ограничили» только пятью городами и запретили им вмешиваться в дела местных администраций. Гетману разрешили иметь тысячу человек наемного войска, нормировали сбор налогов – исключительно казацкой старшиной. При этом права украинского государства все равно были существенно ограничены, в том числе в части международных отношений.

16 марта 1900 года признали официальной датой открытия Минойской цивилизации, которая считается первой европейской цивилизацией.

Она существовала еще в бронзовую эпоху (3000 – 1000 годы до нашей эры) на острове Крит. Погибла цивилизация внезапно – вероятно, из-за землетрясения или войны. Но ее артефакты и здания сохранились в большом количестве и в достаточно хорошем состоянии. Так, на Крите раскопали руины городов, дворцов, некрополей, произведения искусства. Открывателем Минойской цивилизации стал английский археолог Артур Эванс. 16 марта 1900 года он начал раскопки Кносского дворца. Именно Эванс дал название цивилизации – по имени мифологического царя Миноса.

16 марта 1917 года в Киеве состоялся «День праздника революции» — отмечали победу Февральской революции в Российской империи. Накануне последний император Николай ІІ отрекся от престола, и известие о свержении монархии уже достигло Украины. Люди выходили на улицы в разных городах. А самая многолюдная манифестация состоялась в Киеве. На ней шла колонна под сине-желтыми флагами – представители украинских организаций, которые уже на следующий день сформируют Украинскую Центральную Раду. В этот день участники массовой манифестации свалили в Киеве памятник бывшему премьер-министру России Петру Столыпину.

16 марта 1946 года в Лукьяновской тюремной больнице Киева скончался генерал-поручик армии УНР Владимир Синклер.

Синклер работал в Военном министерстве УНР, начиная с 1918 года. Продолжил военную службу и во времена Гетманата Павла Скоропадского. А после свержения гетмана служил в армии УНР. В 1920-1921 годах был начальником Генштаба УНР. В эмиграции Синклер жил в Польше, был разнорабочим. В конце Второй мировой, в марте 1945-го, его арестовали советские спецслужбы и доставили в Лукьяновскую тюрьму в Киев, где генерал УНР и умер, спустя год.

16 марта 1994 года логически завершился один из самых громких скандалов в истории спорта. Американскую фигуристку Тоню Хардинг выгнали из спорта, лишив титула чемпионки США. Причиной стала причастность к организации нападения на соперницу — фигуристку Нэнси Керриган. Интересно, что именно этим нападением и последующим судебным делом Тоня прославилась, пожалуй, больше, чем всей своей карьерой. Ее высшее мировое достижение – второе место на чемпионате мира. Тоня также – первая женщина, выполнившая тройной аксель.

Но даже сверхсложный элемент не дал ей ни разу добраться до олимпийского пьедестала. На весь мир Хардинг прославилась именно после нападения на Нэнси Керриган. Само нападение произошло 6 января 1994 года. Его организатором стали экс-муж Тони Джефф Гиллоули и ее охранник Шоун Экардт. Они подговорили исполнителя Шейна Стэнта сломать правую ногу Нэнси, чтобы она не смогла составить Тоне конкуренцию на чемпионате США. Ногу он фигуристке не сломал, но ударил в бедро так, что травма заставила ее отказаться в участия в первенстве страны. Чемпионат выиграла Тоня Хардинг, завоевав олимпийскую лицензию. А впоследствии призналась: она знала о том, что экс-муж планирует нападение, но не предупредила Нэнси.

Хардинг сразу попытались исключить из олимпийской команды США, но она добилась своего – угрожая судом, добралась на Олимпиаду в Лиллехамере. Но там стала лишь восьмой. А Нэнси Керриган завоевала серебро. После Олимпиады был суд над напавшими на Керриган. Тоня не получила тюремного срока, но заплатила за все карьерой. Она признала вину в том, что вступла в сговор с нападающими, снялась с чемпионата США и вышла из Ассоциации фигурного катания. Впоследствии ее пожизненно отстранили от участия в турнирах Ассоциации – не только как спортсменку, но и потенциально – как тренера. На профессиональных турнирах Тоня стала персоной нон грата. Уже намного позже Тоня заявила, что молчать ее бывший муж заставил угрозами, а также — что она стала жертвой изнасилования с его стороны. История жизни Хардинг легла в основу драмы «Я, Тоня» (или «Тоня против всех») с Марго Робби в главной роли.

16 марта 2014 года состоялся незаконный референдум в Крыму под дулами российских оккупантов. Они так спешили захватить Крым, что дважды переносили дату «волеизъявления». Сначала назначили на 25 мая, затем перенесли на 30 марта, а дальше уже на 16 марта. «Голосование» контролировали российские войска и казачьи отряды. А «результаты» нарисовали сногсшибательные – по версии захватчиков, присоединение к РФ «поддержали» 96,77% крымчан. Конечно, ни референдум, ни его результаты не признаны ни одной цивилизованной страной мира.

16 марта 2022 года в результате российских обстрелов в Харькове загорелся рынок возле метро «Героев Труда».

Пожар охватил около 3600 квадратных метров, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Многие предприниматели полностью потеряли свой бизнес и товар. Сейчас рынок возрождается, но многим пришлось начинать с нуля.

Церковный праздник 16 марта

16 марта христиане чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они пострадали в городе Амассии Понтийской (Малая Азия) около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона Василиск были друзьями. После мученической смерти святого Феодора их заключили в тюрьму. Однако и в тюрьме мужчины проповедовали и привели в христианство многих находящихся в заточении язычников. Наместник Асклипиодот применил к мученикам жестокие пытки. Во время пыток происходили чудеса: явление самого Христа и святого Феодора, землетрясение, разрушившее языческий храм. Все это не остановило мучителя. В конце концов он приказал казнить мучеников. Утром 3 марта Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска оставили в тюрьме. 22 мая казнили и Василиска. Его обезглавили, а тело бросили в реку. Однако христиане нашли его останки и похоронили их на паханном поле.

Народные приметы

Если щебечут синицы – скоро будет потепление.

Если в этот день звучит звонкий гром — к ясной погоде, глухой — к ненастной.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя злословить, хвастаться, жадничать.

Нельзя ничего брать и давать взаймы.

Нельзя выносить из дома мусор после полудня.