«Начинаем с нуля»: на сгоревшем рынке в Харькове возрождается торговля (сюжет)
Разбитый российскими обстрелами рынок возле метро «Героев труда» в Харькове продолжает работать. Продавцы торгуют в обгоревших павильонах, а покупатели ищут подешевле.
Детали – в сюжете МГ «Объектив».
Бл*дскому Путину отослали бы все, что он натворил. Или его детей привезти сюда и жену.
Рынок возле метро «Героев Труда» на Салтовке. На своих местах, даже разбитых, работают продавцы.
Артем Листопад, корреспондент
Торговые павильоны на этом рынке выглядят пустыми обгоревшими коробками. Все это – последствия пожаров, вызванных «прилетами». Но на фоне этих разрушений работают большие и маленькие продуктовые и вещевые магазинчики. Предприниматели зарабатывают свою копейку, а вернувшиеся домой рассматривают контраст.
Возьмите, пожалуйста. А укропчик?
Инна посетила рынок, потому что он неподалеку от ее обстрелянной многоэтажки. Говорит: берет всего понемногу, потому что рацион с начала полномасштбаной войны изменился – приходится экономить. Домой вернулась недавно, самые ожесточенные месяцы прожила в другом регионе.
Инна, харьковчанка
Ну, вот. Немножечко, немножечко. Хлеб, овощи, фрукты, все. Ну, что делать? Муж минимум, но стабильно работает, зарплата есть.
Некуда бежать и предприниматеьнице Ольге. Пока она была во Львове – сгорел ее павильон вместе с товаром.
Как я пережила? 15 минут поплакала и все, у людей хуже.
У Ольги невеселая история. В начале февраля ее мужа в инвалидной коляске привезли из Польши – там он упал с четвертого этажа на строительстве. А менее чем через месяц их дом на Салтовке начали уничтожать российские военные. У Ольги не оставалось другого выхода, чем самой вывезти дочь подальше от фронта. Лежачий мужчина и родители остались дома. К тому же из-за вражеских обстрелов был полностью разрушен бизнес. Поэтому у Ольги был единственный вариант – вернуться и начать все «с нуля».
Ольга, предпринимательница
Ну вот, все с нуля. Все таскаем сами. Начинаем с земли – вернулись к земле. Это Салтовка. Поезжайте на Конный, поезжайте на Центральный – там другая жизнь и другие цены. Салтовка нищая сейчас. Нет Северной, Салтовка нищая. Есть злые и проклинают. Как до войны, так и во время. Ого, дорого. А что я могу поделать? У меня закупка идет. Доллар сколько у нас?
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При входе в рынок покупателей встречает Виктория – ее павильон в другом углу рынка также уничтожил пожар. Сейчас она разместила вещи в обгоревшем кафе. К такому экстерьеру местные привыкли, говорит продавец. По крайней мере люди стали больше покупать.
Виктория, предпринимательница
Людей же много стало, конечно, больше. Уж люди подходят, покупают, конечно. Мы здесь в мае вышли – в мае, конечно, никого не было. Ни метро не работало, ничего. Торговали детскими вещами, теперь торгуем первой необходимостью — мужские трусы, носки, колготы, майки. Выбирают все подешевле. И на б/у вещи, там где секонд-хенд у нас — там людей больше.
Виктория имеет большой опыт предпринимательства – 18 лет. И за все время более ужасающих времен для бизнеса, чем в этом году, не помнит. Даже в период пандемий. Однако пытается возродить бизнес. Надеется, что самое ужасное – уже позади. И продавцы, и покупатели понемногу возвращаются в мирную жизнь.
Инна, харьковчанка
А что делать? Бежать? Куда бежать? Надо здесь помогать.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 08:33;
Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разбитый российскими обстрелами рынок возле метро «Героев труда» в Харькове продолжает работать. Продавцы торгуют в обгоревших павильонах, а покупатели ищут подешевле".