Сьогодні 16 березня: який день в історії

16 березня 2022 року армія РФ скинула бомби на драмтеатр у Маріуполі, а в Харкові внаслідок обстрілів спалахнув ринок біля метро “Героїв Праці”. У 2014-му відбувся незаконний референдум у Криму під дулами російських окупантів. У 1994-му завершився один із найгучніших скандалів в історії спорту: американську фігуристку Тоню Гардінг позбавили титулу чемпіонки США та довічно усунули від участі в турнірах. У 1917-му в Російській імперії остаточно завершився період самодержавства. У 1669-му гетьман Дем’ян Многогрішний підписав Глухівські статті.

Свята та пам’ятні дати 16 березня

16 березня – шостий день Масляної. Він називається “Золовчині посиденьки”. Цього дня заміжні жінки запрошували до себе в гості молодих дівчат (у тому числі – сестер своїх чоловіків), щоби вручити подарунки та нагодувати варениками. Разом вони ворожили на майбутнє та веселилися.

У світі: День свободи інформації, День “Все, що ви робите – це правильно”, День губ, День без селфі, День квілінгу (третя субота березня), Міжнародний день спортивних автоперегонів (третя субота березня).

16 березня в історії

16 березня 1669 року гетьман Лівобережної України Дем’ян Многогрішний підписав із московитами Глухівські статті. Детальніше.

16 березня 1900 року визнали офіційною датою відкриття Мінойської цивілізації, яка вважається першою європейською цивілізацією. Детальніше.

16 березня 1917 року в Києві відбувся День свята революції – відзначали перемогу Лютневої революції в Російській імперії. Детальніше.

16 березня 1917 року в Російській імперії остаточно завершився період самодержавства. Зійти престол відмовився останній із представників династії Романових, який міг претендувати на корону – великий князь Міхаїл Романов. Саме на його користь напередодні зрікся за себе та свого сина старший брат – останній російський імператор Ніколай II.

Відмова Міхаїла стала завершенням Лютневої революції у Російській імперії. Багатовікова монархія впала за два тижні. Першою ластівкою майбутніх змін був страйк на Путилівському заводі в Петрограді, який розпочався 2 березня (за старим календарем – 17 лютого). Першопричиною стала нестача продовольства. 8 березня страйк охопив усю столицю. Робітників підтримали війська Петроградського гарнізону. На демонстраціях та мітингах, окрім суто економічних, почали лунати політичні вимоги, відбувалися сутички з поліцією. А вже 10 березня на бік протестуючих стала Державна Дума. Парламент, який і раніше був незадоволений царським урядом, побачив у подіях шанс позбутися “ненависних царедворців”. Дума звернулася до Ніколая II з вимогою призначити новий уряд. Але останній російський імператор ніколи не був схильний до компромісів. І цього разу вчинив, як завжди, – замість того, щоб відправити у відставку уряд, спробував розпустити парламент. Проте депутати відмовилися “розходитися”. Натомість призначили на 12 березня чергове засідання. Тим часом на бік протестуючих активно переходили військові. У Петрограді захопили Адміралтейство, Охоронне відділення та Петропавлівську фортецю (звідти випустили політичних в’язнів).

12 березня царський уряд подав у відставку. У Думі сформували Тимчасовий комітет. Його очолив голова Держдуми Михайло Родзянко. Паралельно “революціонери та вулиця” формували інший, нелегітимний орган влади – Петроградську раду робітничих і солдатських депутатів. Ініціатива належала організаторам протестів у Петрограді (у тому числі – чинним депутатам Державної думи – меншовикам), яких лише 12 березня звільнили з в’язниці. Вони прибули до Таврійського палацу, де засідала Держдума, і разом із членами меншовицької фракції, представниками інших соціалістичних партій та діячами профспілок утворили Тимчасовий виконавчий комітет Ради робочих депутатів (більшовиків у ньому, до речі, не було). Цей тимчасовий виконком закликав учасників протестів обирати депутатів до Петроградської ради: для робітників передбачили одного депутата на тисячу осіб, для повсталих солдатів – одного на роту. Установче засідання цієї самозваної ради провели того ж дня (і ночі). Виконком ради очолив лідер фракції соціал-демократів Микола Чхеїдзе, а його заступником став Олександр Керенський.

Під час цих подій Ніколай II перебував за межами Петрограда. 13 березня він отримав телеграму про повну поразку в столиці лояльних уряду військ. Тому замість того, щоб повертатися до Петрограда, поїхав до Пскова – до штабу армій Північного фронту. Там уже військові намагалися переконати імператора піти на компроміс – сформувати новий уряд, який буде відповідальним не перед ним, а перед Думою. Переговори тривали всю ніч, і вранці 14 березня Ніколай погодився поділитися владою та перетворити імперію на конституційну монархію. Але події в Петрограді розгорталися настільки стрімко, що ці поступки вже запізнилися. 15 березня головнокомандувач арміями Північного фронту Рузський повідомив Ніколаю, що він має зректися престолу. Як описували ці події свідки, Рузський буквально змусив імператора підписати готовий і набраний текст зречення.

Він тримав Ніколая II за руку та повторював: “Підпишіть, підпишіть же. Хіба ви не бачите, що вам нічого іншого не залишається? Якщо ви не підпишете, я не відповідаю за ваше життя”. Одним із аргументів, які наводили імператору, окрім питання його власної безпеки, була необхідність уберегти країну від анархії та поразки у війні, яка стала б наслідком некерованості. Протягом дня Ніколай прийняв рішення зректися – і за себе, і за неповнолітнього сина Олексія – на користь брата Міхаїла. Акт зречення він передав представникам Держдуми о 23:40. Того ж дня Тимчасовий комітет Думи за погодженням з Петроградською радою робітничих та солдатських депутатів сформував Тимчасовий уряд, який очолив князь Георгій Львів (його Ніколай II призначив прем’єр-міністром заднім числом – вже після підписання зречення).

Останньою “надією російського самодержавства” станом на 16 березня був великий князь Михаїл. Він провів перемовини з представниками Думи, які запевнили Романова, що зміна Ніколая на Міхаїла на престолі народ не задовольнить, протест знову вибухне, а безпеку царської родини ніхто гарантувати не зможе. Тому Міхаїл підписав маніфест, в якому оголосив, що прийме владу, якщо “народ висловить свою волю”, а до того попросив громадян підкоритися Тимчасовому уряду.

Наступного дня після своєї відмови прийняти владу в країні Міхаїл Романов повернувся до Гатчини та продовжував жити там, не беручи участі у політиці. Проте виконавчий комітет Петроради, ухвалюючи рішення про арешт Ніколая Романова та його сім’ї (що сталося 21 березня), ухвалив арештувати і Міхаїла, але “формально оголосити його лише підданим фактичному нагляду революційної армії”. Колишній великий князь ще з 1917-го шукав нагоди виїхати до Великої Британії й отримати там політичний притулок, але отримував відмови і від Тимчасового уряду, і від офіційних осіб Британії. Після Жовтневого перевороту він намагався узаконити свій статус у новій реальності та навіть отримав офіційний дозвіл “про вільне проживання” як пересічного громадянина республіки. Однак у березні 1918-го його вислали до Пермі. А вночі з 12 на 13 червня Міхаїла та його друга й особистого секретаря Миколу Жонсона чекісти викрали з готелю, де вони перебували, вивезли до лісу та застрелили. Старший брат ненадовго пережив молодшого – колишнього імператора Ніколая ІІ з родиною розстріляли у ніч із 16 на 17 липня 1918-го.

16 березня 1946 року в Лук’янівській тюремній лікарні Києва помер генерал-поручик армії УНР Володимир Сінклер. Детальніше.

16 березня 1994 року завершився один із найгучніших скандалів в історії спорту. Американську фігуристку Тоню Гардінг позбавили титулу чемпіонки США. Детальніше.

16 березня 2014 року відбувся незаконний референдум у Криму під дулами російських окупантів. Детальніше.

16 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів у Харкові спалахнув ринок біля метро “Героїв Праці”. Детальніше.

16 березня 2022 року російська армія бомбила драмтеатр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів цивільні, зокрема діти.

Авіація скинула на будівлю драмтеатру дві ФАБ-500. Це зробили, попри помітні навіть із супутників (а тим більше – з висоти польоту літаків) написи “ДІТИ”, які зробили на тротуарах з обох боків будівлі. За оцінками очевидців, у будівлі на момент бомбардування перебували до тисячі людей. А вибратися змогли близько 130 людей. Вони перебували у бомбосховищі театру. Загиблі були на польовій кухні біля театру або всередині будівлі, але не під землею.

“Вибух зруйнував будівлю зсередини. Кількість жертв цього воєнного злочину російської армії досі невідома та навряд чи буде точно встановлена. Адже окупанти вивезли та поховали тіла загиблих у братській могилі. Маріупольська міська рада ще в березні 2022 року озвучувала, що жертвами стали близько 300 осіб. Згодом у журналістських розслідуваннях із посиланням на очевидців фігурувала цифра у близько 600 загиблих”, – повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Тим часом російські окупанти, які тимчасово контролюють Маріуполь, роблять усе, щоб приховати свій злочин. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко неодноразово інформував про подальшу долю будівлі драмтеатру. Так, у квітні-травні 2022 року там розбирали завали та вивозили тіла загиблих, а до кінця року вирішили просто знести будівлю. На початок лютого 2023-го від драмтеатру залишалися дві зовнішні стіни, а влітку там нібито відбувалися “відновлювальні роботи”, суть яких Андрющенко навіть не став коментувати.

Церковне свято 16 березня

16 березня – Собор усіх преподобних отців, що в подвигу просяяли (це перехідне свято, відзначають у суботу сиропусного тижня). Вшановують пам’ять мучеників Савина і Папи. Святий мученик Савин був правителем єгипетського міста Гермополя. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані Савин разом зі своїми однодумцями сховався у віддаленому селі. Але його місцезнаходження відкрив за дві золоті монети жебрак, якому Савин перед тим регулярно допомагав грошима та годував. Разом із шістьма іншими християнами Савина схопили й після тортур утопили в Нілі. Святий мученик Папа жив у Малій Азії під час царювання імператора Максиміана. Папу судили та катували за християнську віру, вели на суд у чоботях із вбитими всередину вістрям цвяхами. Він помер прив’язаним до безплідного дерева, яке почало плодоносити.

Народні прикмети

Якщо 16 березня тепло, то такою ж буде погода в найближчі кілька днів.

Якщо річки вийшли з берегів – рік буде врожайним.

Якщо птахи купаються в калюжах – до потепління.

Що не можна робити 16 березня

Не можна брати чи давати гроші в борг.

Не можна розпалювати вогонь.

Не можна жінкам носити важкі предмети.