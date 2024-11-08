Подпольный покер-клуб «накрыли» в Харькове: где играли на деньги (фото)
Правоохранители сообщили, что разоблачили в Харькове и Запорожье сеть подпольных игорных заведений.
По данным Харьковской областной прокуратуры, эти клубы работали длительное время без создания юридического лица, необходимых лицензий и, соответственно, без уплаты налогов.
В Харькове играли в покер на деньги в Основянском районе. Фишки участники покупали у администраторов. Их цена соответствовала стоимости реальных денег, выяснили правоохранители.
«Игроки могут входить в игру и выходить со стола в любой момент, фиксированного времени продолжительности игры нет. В ходе игры администрация заведения берет из игроков комиссию в пользу заведения с целью получения прибыли от проведения указанной азартной игры», — отметили в прокуратуре.
Еще пять незаконных заведений с игровыми автоматами работали в Запорожье.
Правоохранители провели ряд обысков, во время которых изъяли восемь столов для игры в покер, карты для игры в покер, «фишки» для ставок разных номиналов, игровые автоматы, мобильные телефоны, компьютерную технику и деньги.
Следователи проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УКУ). Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к организации этих заведений.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: азартные, гроші, деньги, игра, покер-клуб, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили, что разоблачили в Харькове и Запорожье сеть подпольных игорных заведений.".