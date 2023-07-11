Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна у трьох сетах вибила першу ракетку світу, польку Ігу Свьонтек, і вдруге у кар’єрі вийшла до півфіналу Вімблдону, повідомило sport.ua . За місце у фіналі українка гратиме проти чешки Вондроушової, яка здолала 4 ракетку світу Пегулу.

Це сьома перемога в кар’єрі українки над першою ракеткою світу.

Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу польку Ігу Свьонтек у важкому бою за 2 години та 53 хвилини.

З самого початку матчу Свьонтек заволоділа перевагою, відразу зробивши брейк. Іга потужно тиснула на задню лінію, Еліна використовувала своє вміння грати від захисту, але полька якісно обробляла м’ячі, впевнено грала біля сітки та домінувала на корті.

У Іги була лише одна проблема – другий м’яч. Це і зіграло з нею злий жарт. Перша ракетка світу вела 5:3 (30:0) на прийомі у першому сеті, але спочатку не змогла прийняти на партію, а потім посипалася і подача. У результаті Світоліна виграла 4 гейми поспіль, зробивши крутий камбек і залишивши за собою 1-й сет.

У першій партії Свьонтек 12 разів подала другим м’ячем і виграла лише 1 пойнт (8%)!

Здавалося б, дуже напружений матч, Іга – перша ракетка, Еліна старша за польку на 8 років, і фізично українка могла просісти, та й психологічно теж, адже Світоліна втратила супершанс виграти матч.

Однак не все так просто. Що було у третьому сеті – вже історія. Еліна зовсім не просіла по грі, літала по корту, дотискала Ігу і не боялася ризикувати. Це принесло свої плоди. Після напруженого 2-го гейму на подачі Елі гра повністю перейшла під контроль українки. Світоліна виграла 5 геймів поспіль з рахунку 0:1, а потім за 5:2 подала на матч!

Світоліна втретє в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam і вдруге на Вімблдоні (US Open 2019, Вімблдон 2019, 2023).

Наразі Еліна знаходиться на 27-й позиції у Live-рейтингу WTA. Після закінчення трав’яного мейджора Світоліна знову стане першою ракеткою України.

Світоліна 7-й раз обіграла першу ракетку світу. Лідерам рейтингу WTA українка програла 6 разів (3 поразки від Сірени Вільямс та 3 від Ешлі Барті).

У 1/2 фіналу трав’яного мейджора Елі зіграє проти Маркети Вондроушової. Рахунок особистих зустрічей – 3:2 на користь української тенісистки. У 2021 році Еліна поступилася представниці Чехії в 1/2 фіналу Олімпійських ігор у Токіо.