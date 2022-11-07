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Тенісисти Світоліна і Стаховський перерахували $20 тисяч захисникам Харкова

Світ 14:08   07.11.2022
Оксана Якушко
Тенісисти Світоліна і Стаховський перерахували $20 тисяч захисникам Харкова

$20 тисяч підуть на зимове взуття та одяг для бійців добровольчого підрозділу «Хартія», який захищає Харківську область, повідомило видання «Великий теніс України».

У «Хартії» близько двох із половиною сотень мотивованих бійців, які з перших днів боронили Харківщину. А у вересні вигнали окупантів до державного кордону на півночі області. 74 бійці отримали від мера Харкова Ігоря Терехова відзнаки «за оборону міста, за те, що в найскладніші моменти не дали ворогові зайти в нього, а сьогодні наш прапор майорить над Балаклією, Куп’янськом та Шевченковим».

Наразі бійці з «Хартії» потребують зимового одягу: курток, штанів і берців.

«Ми вирішили підтримати цей підрозділ – харків’ян, які добровільно пішли боронити нашу землю. Харків для мене – особливе місто: сюди я переїхала у 12 років, коли обрала шлях професійного спортсмена. А два роки тому отримала звання почесного громадянина Харкова. Сьогодні ж вважаю за потрібне допомогти тамтешнім добровольцям. Подбати про те, щоб наші захисники не мерзли, – це найменше, що ми можемо зробити», – зазначила Світоліна.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 14:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "$20 тисяч підуть на зимове взуття та одяг для бійців добровольчого підрозділу «Хартія», який захищає Харківську область, повідомило видання «Великий теніс України».".