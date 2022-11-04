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Тенісистка з Харкова Світоліна показала селфі з новонародженою донькою

Світ 16:43   04.11.2022
Оксана Якушко
Тенісистка з Харкова Світоліна показала селфі з новонародженою донькою

На спільному фото Еліна Світоліна позує з новонародженою донькою.

Одна із найсильніших тенісисток світу, українська спортсменка Еліна Світоліна поділилася спільними фото з дочкою.

Фотографію колишня перша ракетка України розмістила на своїй сторінці в Instagram.

“Мій найкращий друг для обіймів”, – підписала фотографію Еліна.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 16:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На спільному фото Еліна Світоліна позує з новонародженою донькою.".