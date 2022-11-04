Тенісистка з Харкова Світоліна показала селфі з новонародженою донькою
На спільному фото Еліна Світоліна позує з новонародженою донькою.
Одна із найсильніших тенісисток світу, українська спортсменка Еліна Світоліна поділилася спільними фото з дочкою.
Фотографію колишня перша ракетка України розмістила на своїй сторінці в Instagram.
“Мій найкращий друг для обіймів”, – підписала фотографію Еліна.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 16:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На спільному фото Еліна Світоліна позує з новонародженою донькою.".