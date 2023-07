Свитолина обыграла «непроходимую» соперницу и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Харьковская теннисистка Элина Свитолина показала характер на корте, выдержав тяжелый 3-сетовый матч. Она выбила из турнира соперницу, выступавшую под «нейтральным флагом» — Викторию Азаренка из Беларуси.

До этого момента Азаренка была для Элины Свитолиной «непроходимой» соперницей. Харьковчанка встречалась с белоруской пять раз — и все пять раз проиграла.

Дуэль украинки и «нейтральной» белоруски продолжалась почти три часа. Свитолина вырвала победу на тайбрейке в решающей партии.

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023