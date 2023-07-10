Свитолина обыграла «непроходимую» соперницу и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Харьковская теннисистка Элина Свитолина показала характер на корте, выдержав тяжелый 3-сетовый матч. Она выбила из турнира соперницу, выступавшую под «нейтральным флагом» — Викторию Азаренка из Беларуси.
До этого момента Азаренка была для Элины Свитолиной «непроходимой» соперницей. Харьковчанка встречалась с белоруской пять раз — и все пять раз проиграла.
Дуэль украинки и «нейтральной» белоруски продолжалась почти три часа. Свитолина вырвала победу на тайбрейке в решающей партии.
Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj
— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023
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Украинка во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее соперницей станет первая ракетка мира полячка Ига Свентек.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 07:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская теннисистка Элина Свитолина показала характер на корте, выдержав тяжелый 3-сетовый матч. Она выбила из турнира соперницу, выступавшую под «нейтральным флагом» — Викторию Азаренка из Беларуси".