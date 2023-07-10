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Свитолина обыграла «непроходимую» соперницу и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Мир 07:31   10.07.2023
Оксана Горун
Свитолина обыграла «непроходимую» соперницу и вышла в четвертьфинал Уимблдона Фото: facebook Юрия Сапронова

Харьковская теннисистка Элина Свитолина показала характер на корте, выдержав тяжелый 3-сетовый матч. Она выбила из турнира соперницу, выступавшую под «нейтральным флагом» — Викторию Азаренка из Беларуси.

До этого момента Азаренка была для Элины Свитолиной «непроходимой» соперницей. Харьковчанка встречалась с белоруской пять раз — и все пять раз проиграла.

«Вчера Элина мне сказала: «Я все, что у меня есть, отдам на корте. Я не проиграю этому игроку. Я буду играть не за себя. Буду играть за Украину против Азаренка». 11-9 на тайбрейке третьего решающего», — прокомментировал победу спортсменки ее экс-спонсор харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.

Дуэль украинки и «нейтральной» белоруски продолжалась почти три часа. Свитолина вырвала победу на тайбрейке в решающей партии.

 

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Украинка во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее соперницей станет первая ракетка мира полячка Ига Свентек.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Спорт, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 07:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская теннисистка Элина Свитолина показала характер на корте, выдержав тяжелый 3-сетовый матч. Она выбила из турнира соперницу, выступавшую под «нейтральным флагом» — Викторию Азаренка из Беларуси".