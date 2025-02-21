В РФ готовятся объявить «победу» на годовщину вторжения – ГУР предупреждает
По данным разведки, российские пропагандисты получили указание продвигать «победные» нарративы к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля 2025 года.
«Среди ключевых нарративов вражеских информационных атак ― «Запад изменил Украине», «Мнение европейцев и украинцев не волнует ни москву, ни Вашингтон», «США и россия обо всем договорились за спиной Украины», «Украинская власть ― нелегитимная», «Украинская армия проигрывает на фронте», «Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи», — предупредили в ГУР МО Украины.
Кроме этих фейков может звучать также информация о «победе России над НАТО», поскольку долгое время вражеская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом, объяснили разведчики.
«Спецслужбам государства-агрессора кремлевские вожди поручили максимально использовать в взрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой американской администрации по завершению российско-украинской войны и двустороннюю встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года», — добавили в ГУР.
Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек, по данным разведки, – статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть якобы готовую к мирному урегулированию «конструктивную сторону конфликта».
«В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, партнеров Украины в Европе, которые не отказываются, а наоборот ― наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств кремль применяет штамп «врагов мира», – отметили разведчики.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: ГУР МО, победа, пропагандисты, сша;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным разведки, российские пропагандисты получили указание продвигать «победные» нарративы к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля 2025 года.".