В РФ готуються оголосити «перемогу» на роковини вторгнення – ГУР попереджає
За даними розвідки, російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого 2025 року.
«Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― «Захід зрадив Україну», «Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон», «США і росія про все домовились за спиною України», «Українська влада ― нелегітимна», «Українська армія програє на фронті», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги», – попередили у ГУР МО України.
Крім цих фейків може звучати також інформація і про «перемогу РФ над НАТО», оскільки тривалий час ворожа пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом, пояснили розвідники.
«Спецслужбам держави-агресорки кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року», – додали в ГУР.
Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок, за даними розвідки, ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити начебто готову до мирного врегулювання «конструктивну сторону конфлікту».
«У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп «ворогів миру», – зазначили розвідники.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними розвідки, російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 24 лютого 2025 року.".