Тигран Кеосаян в коме: как реагируют в Украине

Тигран Кеосаян — российский режиссер и телеведущий, один из ярых сторонников и пропагандистов войны в Украине, пережил клиническую смерть.

Новость о тяжелом состоянии мужа сообщила жена Кеосаяна — одна из топ-пропагандисток убийств и геноцида в Украине Маргарита Симоньян. Семейство входит в санкционные списки ЕС и ряда отдельных стран Запада. Их архивы заморожены, а въезд в Европу запрещен.

Главред телеканала «Russia Today» Симоньян сделала заявление о состоянии мужа в Telegram.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала она и добавила: «осмелюсь попросить молиться за него».

В Украине на призыв «молиться за Кеосаяна» предсказуемо не откликнулись. В самом скромном случае публичные личности просто напоминали, что Кеосаян — пропагандист войны и приводили его высказывания. Так блогер Денис Казанский напомнил: «Муж Маргариты Симоньян — пропагандист Тигран Кеосаян, который оправдывал убийства мирных жителей Украины за сотрудничество ВСУ».

Откровенно пожелал смерти врагу Украины народный депутат Алексей Гончаренко.

Тем временем в соцсетях репостят ироничный комментарий о непричастности украинских спецслужб хотя бы к этой ситуации. Автор настаивает: стиль Буданова — это «романтика», так что «нет, это не мы».