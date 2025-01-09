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Тигран Кеосаян в коме: как реагируют в Украине

Мир 09:58   09.01.2025
Оксана Горун
Тигран Кеосаян в коме: как реагируют в Украине Фото: podrobnosti.ua

Тигран Кеосаян — российский режиссер и телеведущий, один из ярых сторонников и пропагандистов войны в Украине, пережил клиническую смерть.

Новость о тяжелом состоянии мужа сообщила жена Кеосаяна — одна из топ-пропагандисток убийств и геноцида в Украине Маргарита Симоньян. Семейство входит в санкционные списки ЕС и ряда отдельных стран Запада. Их архивы заморожены, а въезд в Европу запрещен.

Главред телеканала «Russia Today» Симоньян сделала заявление о состоянии мужа в Telegram.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала она и добавила: «осмелюсь попросить молиться за него».

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В Украине на призыв «молиться за Кеосаяна» предсказуемо не откликнулись. В самом скромном случае публичные личности просто напоминали, что Кеосаян — пропагандист войны и приводили его высказывания. Так блогер Денис Казанский напомнил: «Муж Маргариты Симоньян — пропагандист Тигран Кеосаян, который оправдывал убийства мирных жителей Украины за сотрудничество ВСУ».

Откровенно пожелал смерти врагу Украины народный депутат Алексей Гончаренко.

Тем временем в соцсетях репостят ироничный комментарий о непричастности украинских спецслужб хотя бы к этой ситуации. Автор настаивает: стиль Буданова — это «романтика», так что «нет, это не мы».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 09:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тигран Кеосаян — российский режиссер и телеведущий, один из ярых сторонников и пропагандистов войны в Украине, пережил клиническую смерть".