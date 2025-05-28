В Харькове задержали работника издательства: он оказался пропагандистом – СБУ
Правоохранители установили, что 45-летний работник одного из крупнейших издательств Харьковского региона является поклонником «русского мира».
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдула, фигурант призвал к изменению границ территории и государственных границ Украины, а также оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.
«Для популяризации кремлевских нарративов вражеский пропагандист использовал пророссийские Telegram-каналы, где он оставлял свои комментарии под антиукраинскими сообщениями. В своих комментариях он призвал российских захватчиков захватить левобережье Украины. Также он мечтал, чтобы его родной город Харьков был включен в состав рф», — отметили в СБУ.
Кроме того, добавили правоохранители, фигурант хотел, чтобы РФ продолжала войну против Украины «до достижения целей» так называемой «СВО», оккупацию украинских территорий называл «освобождением» и радовался, когда оккупанты наносили удары по позициям украинских воинов.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: чч. 1 и 2 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные повторно), чч. 2 и 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).
Сейчас фигурант – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: издательство, новости Харькова, пропагандист, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили, что 45-летний работник одного из крупнейших издательств Харьковского региона является поклонником «русского мира».".