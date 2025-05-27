Записал видео, которое подхватили каналы РФ: харьковчанин получил подозрение

Правоохранители заочно сообщили о подозрении жителю Харькова, который, по данным следствия, записал пророссийское видеообращение.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, 34-летний мужчина распространял сообщения с антиукраинской пропагандой в пророссийских Telegram-каналах, где отрицал существование Украины как суверенного государства.

«Установлено, что этот мужчина вместе со своей сожительницей записал видеообращение, где призвал к проведению незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Украины и их присоединению к рф. Впоследствии это видеообращение подхватили российские пропагандистские каналы и начали тиражировать как «позицию украинского народа», — рассказали в СБУ.

Кроме этого, в одном из сообщений фигурант также утверждал, что присоединение к РФ якобы «спасет жителей оккупированных территорий».

Мужчине заочно сообщили о подозрении в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, распространении материалов с призывами к таким действиям, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание временной оккупации части территории нашего государства, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ч. 2 ч. 2 ст. 2 ст. 436-2 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Если вину докажут, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили: в отношении сожительницы подозреваемого материалы уже передали в суд. Сейчас эта пара скрывается на территории РФ.

Видео: Харьковская областная прокуратура