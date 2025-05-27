Записал видео, которое подхватили каналы РФ: харьковчанин получил подозрение
Правоохранители заочно сообщили о подозрении жителю Харькова, который, по данным следствия, записал пророссийское видеообращение.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, 34-летний мужчина распространял сообщения с антиукраинской пропагандой в пророссийских Telegram-каналах, где отрицал существование Украины как суверенного государства.
«Установлено, что этот мужчина вместе со своей сожительницей записал видеообращение, где призвал к проведению незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Украины и их присоединению к рф. Впоследствии это видеообращение подхватили российские пропагандистские каналы и начали тиражировать как «позицию украинского народа», — рассказали в СБУ.
Кроме этого, в одном из сообщений фигурант также утверждал, что присоединение к РФ якобы «спасет жителей оккупированных территорий».
Мужчине заочно сообщили о подозрении в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, распространении материалов с призывами к таким действиям, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание временной оккупации части территории нашего государства, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ч. 2 ч. 2 ст. 2 ст. 436-2 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Если вину докажут, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В СБУ отметили: в отношении сожительницы подозреваемого материалы уже передали в суд. Сейчас эта пара скрывается на территории РФ.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: видео, новости Харькова, СБУ, Харьковская областная прокуратура, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заочно сообщили о подозрении жителю Харькова, который, по данным следствия, записал пророссийское видеообращение.".