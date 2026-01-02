Пропагандист Соловьев набросился на росблогеров за правду про Купянск (видео)
Главный российский пропагандист Владимир Соловьев наехал на российских блогеров, которые рассказали о провале РФ в Купянске. Видео его спича опубликовал украинский блоггер Денис Казанский.
Сначала Соловьев заявил, что они якобы ни черта не понимают в политике. Потом даже начал их называть «беременными свиньями, которые визжат». После этого он «снизил градус» своей речи и просто обозвал их «каркающими воронами».
«Вот эта истерика Купянска, зачем были похоронены, даже сложно сказать, сколько украинцев, в жутком накате на Купянск, который здесь подхватила куча истериков, ни черта не понимающих в политике, которым важно было кричать: «Все пропало! Все пропало!». С криком: «Мы одни знаем правду! Что происходит? Скажите!». Все кричали: «Вот на этой улице, вот там, вот там!». Не понимая, что это полностью соответствует представлению Зеленского и других, о том, что надо перед встречей показать, что украинцы владеют ситуацией, что они перехватывают, что у них все в порядке. И вот, пожалуйста, российские военные блогеры визжат, как беременные свиньи, хотя нет, так нельзя говорить. Беременные свиньи вообще не визжат, просто визжат. А беременные свиньи, с украинской стороны, они там визжат. А наши, ну, скажем так, каркают, как вороны, что все пропало, и они одни говорят правду. Вот если бы такая ситуация была во время великой отечественной войны, никакая операция «Багаратион», ничего было бы невозможно. Потому, что честный военный блогер бы указывал, что где, как, и рассказывал, что только благодаря его 30 копеек им удалось все, что надо закупить, иначе армия бы умерла», — сказал Соловьев.
Видео: Денис Казанский
Новости по теме:
Категории: Фронт; Теги: купянск, пропагандист, соловьев;
