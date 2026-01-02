Live

Пропагандист Соловьев набросился на росблогеров за правду про Купянск (видео)

Фронт 13:45   02.01.2026
Виктория Яковенко
Пропагандист Соловьев набросился на росблогеров за правду про Купянск (видео) Скриншот

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев наехал на российских блогеров, которые рассказали о провале РФ в Купянске. Видео его спича опубликовал украинский блоггер Денис Казанский.

Сначала Соловьев заявил, что они якобы ни черта не понимают в политике. Потом даже начал их называть «беременными свиньями, которые визжат». После этого он «снизил градус» своей речи и просто обозвал их «каркающими воронами».

«Вот эта истерика Купянска, зачем были похоронены, даже сложно сказать, сколько украинцев, в жутком накате на Купянск, который здесь подхватила куча истериков, ни черта не понимающих в политике, которым важно было кричать: «Все пропало! Все пропало!». С криком: «Мы одни знаем правду! Что происходит? Скажите!». Все кричали: «Вот на этой улице, вот там, вот там!». Не понимая, что это полностью соответствует представлению Зеленского и других, о том, что надо перед встречей показать, что украинцы владеют ситуацией, что они перехватывают, что у них все в порядке. И вот, пожалуйста, российские военные блогеры визжат, как беременные свиньи, хотя нет, так нельзя говорить. Беременные свиньи вообще не визжат, просто визжат. А беременные свиньи, с украинской стороны, они там визжат. А наши, ну, скажем так, каркают, как вороны, что все пропало, и они одни говорят правду. Вот если бы такая ситуация была во время великой отечественной войны, никакая операция «Багаратион», ничего было бы невозможно. Потому, что честный военный блогер бы указывал, что где, как, и рассказывал, что только благодаря его 30 копеек им удалось все, что надо закупить, иначе армия бы умерла», — сказал Соловьев.

Видео: Денис Казанский

Читайте также: «Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
02.01.2026, 09:47
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
02.01.2026, 12:36
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец
«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец
02.01.2026, 09:47
Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине
Главе Харькова Терехову больше всего доверяют среди мэров в Украине
02.01.2026, 14:14

Новости по теме:

02.01.2026
«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец
31.12.2025
В РФ нашелся генерал, который «освободил» Купянск: что наобещал — реакция ВСУ
31.12.2025
«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
31.12.2025
Успехи СОУ в Купянске, в РФ жалуются на погоду – ISW
30.12.2025
Разрушенный заснеженный Купянск: военные показали кадры с высоты (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пропагандист Соловьев набросился на росблогеров за правду про Купянск (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 13:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный российский пропагандист Владимир Соловьев наехал на российских блогеров, которые рассказали о провале РФ в Купянске.".