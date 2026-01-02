Live

Пропагандист Соловйов накинувся на росблогерів за правду про Куп’янськ (відео)

Фронт 13:45   02.01.2026
Вікторія Яковенко
Пропагандист Соловйов накинувся на росблогерів за правду про Куп’янськ (відео) Скриншот

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов наїхав на російських блогерів, які розповіли про провал РФ у Куп’янську. Відео його спічу опублікував український блогер Денис Казанський.

Спершу Соловйов заявив, що вони нібито «ні чорта не розуміють у політиці». Потім навіть почав їх називати «вагітними свинями, які верещать». Після цього він «понизив градус» своєї промови та просто обізвав їх «воронами, які каркають».

«Ось ця істерика Куп’янська, для чого були поховані, навіть складно сказати, скільки українців, у моторошному накаті на Куп’янськ, який тут підхопила купа істериків, які ні чорта не розуміють у політиці, яким важливо було кричати: «Все пропало! Все пропало!». З криком: «Ми одні знаємо правду! Що відбувається? Скажіть!». Усі кричали: «Ось на цій вулиці, ось там, ось там!». Не розуміючи, що це якраз повністю відповідає уявленню Зеленського та інших, про те, що треба перед зустріччю показати, що українці володіють ситуацією, що вони перехоплюють, що у них все гаразд. І ось, будь ласка, російські військові блогери верещать, як вагітні свині, хоча ні, так не можна говорити. Вагітні свині взагалі не верещать, просто верещать. А вагітні свині з того, з українського боку, вони там верещать. А наші, ну скажімо так, каркають, як ворони, що все пропало, і вони одні кажуть правду. Ось якби така ситуація була під час великої вітчизняної війни, ніяка операція «Багаратіон», нічого було б неможливо. Тому що чесний військовий блогер би вказував, що, де, як, і розповідав, що тільки завдяки його 30 копійок їм вдалося все, що треба закупити, інакше армія б померла», – сказав Соловйов.

Відео: Денис Казанський

Читайте також: «Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець

Автор: Вікторія Яковенко
