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Тигран Кеосаян у комі: як реагують в Україні

Події 09:58   09.01.2025
Оксана Горун
Тигран Кеосаян у комі: як реагують в Україні Фото: podrobnosti.ua

Тигран Кеосаян – російський режисер і телеведучий, один із затятих прихильників та пропагандистів війни в Україні, пережив клінічну смерть.

Новину про тяжкий стан чоловіка повідомила дружина Кеосаяна – одна з топпропагандисток убивств і геноциду в Україні Маргарита Симоньян. Сімейство входить до списків санкцій ЄС і низки окремих країн Заходу. Їхні архіви заморожені, а в’їзд до Європи заборонений.

Головна редакторка телеканалу “Russia Today” Симоньян зробила заяву про стан чоловіка у своєму телеграмі.

“Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього давним-давно дуже хворе серце”, – написала вона і додала: “насмілюсь попросити молитися за нього”.

В Україні на заклик “молитися за Кеосаяна” передбачувано не відгукнулися. У найскромнішому випадку громадські особистості просто нагадували, що Кеосаян — пропагандист війни та наводили його висловлювання. Так, блогер Денис Казанський нагадав: “Чоловік Маргарити Симоньян — пропагандист Тигран Кеосаян, який виправдовував убивства мирних жителів України за співпрацю ЗСУ”.

Відверто побажав смерті ворогові України народний депутат Олексій Гончаренко.

Тим часом у соцмережах репостять іронічний коментар про непричетність українських спецслужб хоча б до цієї ситуації. Автор наполягає: стиль Буданова – це “романтика”, тож “ні, це не ми”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 09:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тигран Кеосаян – російський режисер і телеведучий, один із затятих прихильників та пропагандистів війни в Україні, пережив клінічну смерть".