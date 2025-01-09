Тигран Кеосаян у комі: як реагують в Україні

Тигран Кеосаян – російський режисер і телеведучий, один із затятих прихильників та пропагандистів війни в Україні, пережив клінічну смерть.

Новину про тяжкий стан чоловіка повідомила дружина Кеосаяна – одна з топпропагандисток убивств і геноциду в Україні Маргарита Симоньян. Сімейство входить до списків санкцій ЄС і низки окремих країн Заходу. Їхні архіви заморожені, а в’їзд до Європи заборонений.

Головна редакторка телеканалу “Russia Today” Симоньян зробила заяву про стан чоловіка у своєму телеграмі.

“Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього давним-давно дуже хворе серце”, – написала вона і додала: “насмілюсь попросити молитися за нього”.

В Україні на заклик “молитися за Кеосаяна” передбачувано не відгукнулися. У найскромнішому випадку громадські особистості просто нагадували, що Кеосаян — пропагандист війни та наводили його висловлювання. Так, блогер Денис Казанський нагадав: “Чоловік Маргарити Симоньян — пропагандист Тигран Кеосаян, який виправдовував убивства мирних жителів України за співпрацю ЗСУ”.

Відверто побажав смерті ворогові України народний депутат Олексій Гончаренко.

Тим часом у соцмережах репостять іронічний коментар про непричетність українських спецслужб хоча б до цієї ситуації. Автор наполягає: стиль Буданова – це “романтика”, тож “ні, це не ми”.