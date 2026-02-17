У Харкові піймали пропагандиста, який хотів «зрівняти Київ із землею» – СБУ

Правоохоронці затримали у Харкові 29-річного чоловіка, який, за даними слідства, поширював кремлівську пропаганду.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант працював різноробочим. Для конспірації він використовував телеграм-акаунт із вигаданим ім’ям та діяв переважно у ворожих чатах.

«Пропагандист був переконаний у досконалості путінського режиму та бажав Україні такої ж участі. Чоловік розпочав злочинну діяльність на початку минулого року та систематично публікував переповнені ненавистю до України та української влади пости. Крім того, підозрюваний хотів «зрівняти Київ із землею» та ставив під сумнів існування української державності у цілому», – встановило слідство.

Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила наявність ознак кримінальних правопорушень у його висловлюваннях.

Під час обшуку вдома у фігуранта правоохоронці вилучили мобільний телефон, який він начебто використовував для вчинення злочинних дій.

Фігуранту повідомили про підозру за частинами. 2, 3 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Якщо провину доведуть, йому загрожує 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, шість років у в’язниці проведе харків’янин за поширення російської пропаганди. На вирок він чекав у СІЗО, нагадали у Харківській облпрокуратурі.