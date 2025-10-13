Шість років ув’язнення отримав зрадник із Харкова
Шість років у в’язниці проведе харків’янин за поширення російської пропаганди. На вирок він чекав у СІЗО, нагадали у Харківській облпрокуратурі.
Протягом березня-квітня 2025 року харків’янин поширював російські наративи у телеграм, пишуть правоохоронці.
“Чоловік публікував дописи, у яких принижував українців, стверджуючи, що вони нацисти, і їх треба знищити з міркувань безпеки та гуманізму. В одній зі своїх публікацій пропагандист героїзував окупантів і прославляв їх «человечное» ставлення до військовополонених. Він закликав дочекатися перемоги в росії і прийняти її громадянство”, – зазначили у прокуратурі.
Засуджений також сподівався, що «руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области» незабаром стане головою регіону.
“Також чоловік стверджував про необхідність приєднання регіонів України до рф. Крім того, харків’янин збирав інформацію про місця дислокації українських військових і спецтехніки, після чого поширював ці дані через месенджер телеграм”, – додали правоохоронці.
Читайте також: Мер: РФ ударила по гуртожитку, де мешкали переселенці з Куп’янська (доповнено)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Шість років ув’язнення отримав зрадник із Харкова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 11:50;