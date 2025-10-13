Live
Шість років ув’язнення отримав зрадник із Харкова

Події 11:50   13.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість років у в’язниці проведе харків’янин за поширення російської пропаганди. На вирок він чекав у СІЗО, нагадали у Харківській облпрокуратурі.

Протягом березня-квітня 2025 року харків’янин поширював російські наративи у телеграм, пишуть правоохоронці.

Чоловік публікував дописи, у яких принижував українців, стверджуючи, що вони нацисти, і їх треба знищити з міркувань безпеки та гуманізму. В одній зі своїх публікацій пропагандист героїзував окупантів і прославляв їх «человечное» ставлення до військовополонених. Він закликав дочекатися перемоги в росії і прийняти її громадянство”, – зазначили у прокуратурі.

Засуджений також сподівався, що «руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области» незабаром стане головою регіону.

Також чоловік стверджував про необхідність приєднання регіонів України до рф. Крім того, харків’янин збирав інформацію про місця дислокації українських військових і спецтехніки, після чого поширював ці дані через месенджер телеграм”, – додали правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
